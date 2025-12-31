[앵글속 세상] ‘검은 종이’라 놀림받던 K-김, 전세계 식탁을 놀래키다
전남 완도·경기 화성 김 양식장
“30년 전 처음으로 이 바다에 그물 던졌을 때는 그저 몸뚱이 하나 고된 일이라 생각했지. 근디 뉴스 보니까 김 수출이 1조원이 넘었다 안하요? 이 바다가 우리 어민들에게 든든한 미래가 될 수 있겠다는 확신이 들어 가슴이 벅차오릅니다.”
지난 19일 전남 완도에서 만난 박이수(68)씨는 검게 그을린 얼굴로 환하게 웃었다. 박씨의 하루는 육지의 시계보다 이른 새벽 5시 거친 파도를 가르는 엔진 소리와 함께 시작된다. 양식장에서 끌어올린 물김이 쏟아지자 갑판은 순식간에 윤기 흐르는 ‘검은 산’으로 변했다. 전국 물김 생산량을 책임지는 ‘김의 수도’ 완도 바다는 이미 조업에 나선 채취선으로 불야성을 이뤘다.
오전 11시 호루라기 소리와 함께 경매가 시작되자 위판장 분위기도 활기가 돌았다. 김 경매는 전국에서 같은 시간에 열린다. 한 지역의 가격이 다른 지역에 영향을 주지 않도록 수십 년간 지켜온 원칙이다. 이날 수확된 김들은 확실한 검은빛을 머금고 있었다. 검은색에 가까운 짙은 초록색을 띨수록 좋은 품질의 김으로 평가받는다.
김은 한때 ‘검은 종이’로 불렸다. 1980년대 중반 유럽과 북미에서는 김을 먹는 한국인을 두고 “검은 종이를 먹는 사람들”이라 표현했다. 바다의 잡초 취급을 받던 해조류는 40여 년이 흐른 지금 세계 식탁 위에 올라선 슈퍼푸드가 됐다. ‘검은 종이’는 이제 한국을 대표하는 K-푸드로 불린다.
성공의 비결은 분명하다. 밥에 싸 먹는 조미김에서 벗어나 와사비·치즈·불닭맛 스낵으로 변신하며 장벽을 허물었다. 낮은 열량으로 ‘헬시 스낵’이라는 인식을 만들어냈다. 기후 변화로 김 양식 주요 해역으로 떠오른 경기도 바다는 낮은 수온과 영양 염류 덕분에 김 조직이 단단하고 향이 짙은 것이 특징이다. 조영상 화성 김생산자협회장은 “조수간만의 차가 큰 서해에서 자란 화성 김은 풍부한 영양과 깊은 감칠맛을 갖춰 품질만 놓고 보면 어디에 내놔도 뒤지지 않는다”고 말했다.
해양수산부에 따르면 올해 김 수출은 10억1500만달러(약 1조5000억원)를 돌파했다. 지난해 같은 기간보다 13% 이상 늘어난 역대 최고기록이다. 김은 명실상부한 한국 수산업의 수출 효자품목이 됐다. 새벽 바다에서 건져올린 검은 물결은 이제 세계로 향한다. 김은 더 이상 종이가 아니다. 대한민국 바다에서 태어난, 가장 작고도 강한 반도체다.
완도·화성=글·사진 이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr
