동해안 해넘이·해맞이 손님맞이 준비 한창

2025년을 마무리하고 새해를 맞이하는 해넘이 해맞이 행사가 동해안 곳곳에서 펼쳐진다.
강원도 강릉시는 31일과 내년 1월 1일 경포해변과 정동진 모래시계공원 일원에서 2026 병오년 해맞이 행사를 연다. 경포해변 중앙광장 특설무대를 중심으로 소망 트리, 전통놀이 체험이 진행된다. 31일 밤 정동진에서는 모래시계 회전식이 열린다. 지름 8.06m, 무게 40t에 달하는 이 시계는 모래가 떨어지는데 정확히 1년이 걸린다.
속초시는 31일 오후 7시 엑스포 잔디광장 일원에서 새해맞이 행사를 개최한다. 캐리커처, 소원·가훈쓰기 등 체험과 뮤지컬 갈라쇼, 버스킹 등 공연이 이어진다. 다음 날 속초해수욕장 일원에서 미디어아트 ‘빛의 바다 속초’ 신규 콘텐츠 시연, 캘리그라피 퍼포먼스, 타악 공연 등 해맞이 행사가 열린다.
삼척시는 31일 오후 9시 삼척해변 데크무대에서 삼척해변 카운트다운 행사를 연다. 퀴즈 이벤트, 가수 테이 축하공연, 카운트다운 퍼포먼스 등이 펼쳐진다. 지난 한 해를 정리하고 새 출발을 기원하는 기억 분리수거함, 소원트리가 설치된다. 새해 첫날 삼척 임원 덕산해변 등 지역 9개 읍면동에서는 해맞이 행사가 동시에 열린다.
울산 울주군은 서생면 간절곶 공원 일대에서 2026 간절곶 해맞이 행사를 연다. 31일 오후 9시 30분 지역 예술인 공연, 가수 공연 등 송년 콘서트, 불꽃쇼가 펼쳐진다. 새해 첫날 오전 5시에는 드론 1500대를 동원한 드론 라이트쇼와 가수공연이 이어진다.
경북 포항시는 남구 호미곶면 해맞이광장 일대에서 제28회 호미곶한민족해맞이축전을 개최한다. 31일 오후 11시 전야공연을 시작으로 자정에는 호미곶등대 미디어파사드 상영, 호랑이와 말의 상징을 결합한 호마의 춤 퍼포먼스를 선보인다. 일출 직전에는 줄타기, 국악, 탈춤을 결합한 해맞이 공연을 펼친다. 포항시와 포항문화재단은 관광객을 위해 31일 오후 2시부터 행사장을 개방하고 탈 만들기, 농산물 판매장, 먹거리존, 떡국 나눔, 신년 운세뽑기 등 다양한 체험을 진행한다.
