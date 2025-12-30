대한민국 최초 잠수함 장보고함 “퇴역을 명 받았습니다”
1991년 진수… 34년간 임무 완수
방산 수출 지원 폴란드에 무상 양도
대한민국 1번 잠수함인 장보고함(1200t급)이 34년간 해양 수호 임무를 마치고 31일 퇴역한다. 장보고함은 한국 잠수함 전력의 출발점이자 한국을 잠수함 운용국 반열에 올린 함정이다.
해군은 29일 잠수함사령부 연병장에서 장보고함 퇴역식을 진행했다. 장보고함 퇴역을 기념하기 위해 국내 독자설계로 건조된 도산안창호급 잠수함(3000t급), 손원일급 잠수함(1800t급), 잠수함구조함 청해진함(3200t급), 강화도함(5600t급)이 주변 부두에 배치됐다. 강동길 해군참모총장은 “대한민국 잠수함 역사를 선도한 장보고함의 위대한 항적을 영원히 기억하겠다”며 “장보고함의 뒤를 이은 해군 잠수함들이 앞으로도 가장 깊은 곳에서 가장 은밀하게 대한민국 바다를 지켜나갈 것”이라고 말했다.
장보고함은 1988년 독일 HDW조선소에서 건조를 시작해 1991년 진수됐다. 우리 해군은 1992년 이 잠수함을 인수해 1994년 작전 배치했다. 장보고함 취역으로 우리나라는 세계 43번째 잠수함 운용국에 이름을 올렸다. 해군은 장보고함이 34년간 안전사고 없이 34만2000마일(약 61만5000㎞)을 항해했다고 밝혔다. 정부는 방산 수출 지원을 위해 장보고함을 폴란드에 무상 양도할 계획이다.
