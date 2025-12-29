미래에셋, 국내 4위 코인거래소 코빗 인수 추진
NXC·SK플래닛 지분 인수 나서
미래에셋금융그룹이 국내 4위 암호화폐 거래소 코빗 인수를 추진하는 것으로 알려졌다.
28일 코인 및 금융투자업계에 따르면 미래에셋금융그룹의 비금융 계열사인 미래에셋컨설팅은 최근 코빗 인수를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 것으로 전해졌다. 코빗의 최대주주인 넥슨의 지주회사 NXC와 2대 주주인 SK플래닛의 보유 지분이 거래 대상이다.
현재 NXC는 코빗 지분 약 60.5%를, SK플래닛은 약 31.5%를 보유하고 있다. 이에 따라 전체 거래 규모는 1000억원 이상이 될 것으로 알려졌다. 미래에셋금융그룹이 미래에셋컨설팅을 내세워 지분 인수를 추진하는 것은 ‘금가분리’(금융과 코인 사업 분리)원칙 때문인 것으로 풀이된다.
다만 지분 인수를 위한 실사 등 본격적인 절차에 돌입한 것은 아니기 때문에 구체적인 거래 조건과 성사 여부 등은 변경될 수 있다는 것이 업계 관계자들의 설명이다. 시장에서는 지난해부터 NXC가 코빗 매각을 타진하고 있다는 얘기가 나왔다. 그러나 가격 합의점을 찾지 못해 협상이 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.
앞서 미래에셋금융그룹은 지난 10월 미래 금융 혁신 비전 ‘미래에셋 3.0’을 선포하며 디지털 기반의 금융 혁신을 준비하겠다고 발표했다. 지난 6월에는 상장지수펀드(ETF) 운용 자회사인 ‘글로벌 엑스’가 비트코인 커버드콜 ETF인 ‘글로벌 엑스 비트코인 커버드콜’을 출시했다. 코빗 인수가 현실화하면 그룹 차원에서 추진하던 디지털 자산 관련 사업에 더 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다. 현재 업비트와 빗썸이 점유율 90%가량을 차지하고 있는 상황에서 이번 인수가 거래소 지형 변화에 영향을 끼칠지에도 관심이 쏠린다.
장은현 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사