李의 세밑 ‘깜짝 통합인사’… 보수 흔들기로 중도표심 공략

이석연·권오을 이어 또 보수 발탁



靑 “실용인사 원칙 이어진 것뿐”

‘경제만큼은 탈이념’ 의지 피력도



이재명 대통령의 세밑 깜짝 통합인사로 정치권이 크게 요동쳤다. 이 대통령이 ‘중도보수의 아이콘’인 이혜훈·김성식 전 의원을 영입한 것은 이석연 국민통합위원장과 권오을 국가보훈부 장관 발탁에 이은 통합인사의 연장선으로 읽힌다. 동시에 지방선거에서 ‘보수 흔들기’를 통해 중도 표심을 확실히 가져오겠다는 전략으로 풀이된다.



이 대통령은 28일 기획예산처 장관과 국민경제자문회의 부의장 등 경제부처 장관급 인사에 중도·보수 성향 중량급 인사를 전진배치했다. 이 후보자는 국민의힘 전신인 한나라당과 새누리당, 미래통합당에서 3선을 한 뒤 국정농단 사태 이후 바른정당을 창당해 대표를 지낸 개혁적 성향을 지닌 인물이다. 그러나 지난해 22대 총선에서는 다시 국민의힘 후보로 출마하면서 보수 정체성을 드러냈다. 이 후보자의 전격 입각은 이재명정부에서도 파격으로 평가된다.



김 전 의원은 한나라당 출신이지만 2011년 탈당 이후 줄곧 ‘제3의 길’을 고집해 온 개혁 성향 인사다. 현재 국민의힘 주류 세력과는 분명한 차이가 있지만 지난 대선에서 공개적으로 민주당을 돕지 않았던 김 전 의원을 장관급에 임명한 것 역시 이례적이다.



청와대는 이 위원장과 권 장관, 전임 정부에 이어 장관직을 수행하고 있는 송미령 농림축산식품부 장관 등 이 대통령의 실용적 통합인사 원칙을 그대로 유지한 것이라고 설명했다. 청와대 관계자는 “이 후보자나 김 전 의원은 경제 분야에서 주관이 확실한 분들”이라며 “필요한 사람은 편견 없이 쓰겠다는 대통령의 통합·실용 인사 원칙이 이어진 것”이라고 설명했다.



그러나 정치권에서는 내년 지방선거를 염두에 둔 다목적 포석이라는 해석도 나온다. 보수 및 중도 진영의 아이콘으로 평가되는 중량감 있는 인사들을 경제 분야 전면에 배치하면서 경제만큼은 이념에 구애받지 않겠다는 의지를 피력했다는 것이다. 특히 재난기본소득 등 보편복지 분야에서 경기지사 시절 이 대통령과 강하게 충돌해 왔던 이 후보자를 예산 수장에 내세운 것은 보수 진영의 포퓰리즘 경제정책 비판 공세를 사전에 차단하겠다는 뜻도 있어 보인다.



또 지난해 총선에서 국민의힘 후보로 출마했던 이 후보자를 전격 발탁함으로써 보수 분열도 기대한 것으로 보인다. 배현진 국민의힘 서울시당위원장은 “서울 서초갑 전직 중진의원이자 현직 당협위원장이 탈당계조차 내지 않고 이재명정부에 합류하는 것은 명백한 배신행위”라고 비판했다. 주진우 국민의힘 의원도 “이 전 의원 지명은 경제 ‘폭망’에 대한 물타기”라고 말했다.



또 이 대통령이 민주당 최다선(6선)이자 친명(친이재명)계 핵심인 조정식 더불어민주당 의원을 정무특별보좌관에 임명한 것은 내년 상반기 국회의장 선거에서 힘을 실어주기 위한 것이라는 해석이 나온다.



이날 이 대통령은 초대 방송미디어통신심의위원회 위원에 고광헌 전 한겨레 사장과 조승호 전 YTN 기자, 김준현 변호사를 위촉했다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



