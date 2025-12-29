‘한국 개 식용 비판’ 프랑스 배우 브리지트 바르도 별세
영화계 은퇴 후 동물복지 활동 앞장
프랑스 배우 겸 동물복지 활동가인 브리지트 바르도(사진)가 별세했다. 향년 91세.
AFP통신에 따르면 브리지트바르도재단은 28일(현지시간) 성명에서 “바르도의 별세 소식을 깊은 슬픔과 함께 전한다”며 “세계적으로 유명한 배우이자 가수였던 바르도는 화려한 경력을 포기하고 동물복지와 재단에 삶과 열정을 바쳤다”고 밝혔다. 재단은 바르도의 사망 시점과 장소를 공개하지 않았다.
1934년 프랑스 수도 파리에서 태어난 바르도는 패션잡지 ‘엘르’의 모델로 활동하다 1953년 배우로 데뷔했다. 1956년 전 남편인 로저 바담 감독의 ‘그리고 하나님은 여자를 창조했다’에서 주인공 줄리엣 하디 역할을 맡아 스타덤에 올랐다.
바르도는 1973년 물개 사냥에 대한 다큐멘터리를 시청한 뒤 동물복지 활동에 전념하기 위해 영화계에서 은퇴했다. 다만 해외의 식육·도살 방식을 혐오성 발언으로 비난해 숱한 논란을 몰고 다녔다. 노르웨이의 포경업이나 호주의 캥거루 고기 유통처럼 서구권의 식육 문화도 바르도의 비난을 받았다.
2001년 MBC 라디오 ‘손석희의 시선 집중’과의 전화 인터뷰에선 “한국이 개고기 같은 야만적인 음식을 먹는 이유를 이해하기 어렵다”고 주장했다. 당시 ‘개고기를 먹는 프랑스인도 있다’는 진행자의 반론에 반박하지 못한 바르도가 인터뷰 도중 전화를 끊어 국내에서 화제가 됐다.
바르도는 2023년 유럽을 강타한 폭염으로 호흡곤란 증세를 보여 병원에 긴급 이송됐고, 지난 10월에는 자신의 사망설을 소셜미디어에서 직접 해명했다. 지난달 건강 악화로 프랑스 남부 툴롱에 있는 병원에 입원했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
