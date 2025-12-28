시사 전체기사 [포토] 해군 기동함대사령부 강감찬함의 귀항 입력:2025-12-28 18:58 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 해군 기동함대사령부 소속 구축함 강감찬함(DDH-II·4400t급)이 해상 경비작전 임무를 마치고 지난 19일 모항 제주해군기지에 입항하고 있다. 제주=최현규 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국힘, 이혜훈 제명 “국민·당원 배신한 사상 최악 해당행위” 2 김건희에 ‘로저비비에’ 선물 김기현 아내 특검 재출석…묵묵부답 3 장동혁 “정부여당, 환율 잡겠다고 서학개미 잡고 국민연금 털어” 4 쿠팡 김범석 형제, 6개 상임위 청문회도 ‘불참’ 통보 5 G2·북한에 대만문제까지… 이재명 정부 ‘실용외교’ 더 험난 해당분야별 기사 더보기 1 ‘셀프 면죄부’ 주가 안정 노렸나…쿠팡 뉴욕 증시서 급등 2 “사상 최고치”…서울 아파트 평균 15억·중위 11억 돌파 3 “환급금 있다더니 거짓” 공정위 삼쩜삼에 과징금 7100만원 4 신세계I&C “임직원·협력사 직원 8만여명 정보유출” 5 바쁜 세상∼ 살림의 외주화 해당분야별 기사 더보기 1 ‘학폭’ 수시 지원자 18명 전원 불합격 시킨 ‘이 대학’ 2 성폭행 혐의 NCT 전 멤버 태일, 징역 3년 6개월 확정 3 [작은영웅] “창문까지 깼는데…” 운전자 구조 후 드러난 반전 (영상) 4 “빨래 널다가” 부산 12층 아파트서 40대 추락해 숨져 5 경찰, 입 닫은 윤영호 체포… “통일교 로비 의혹 신속 수사” 해당분야별 기사 더보기 1 “민망한 메일명 바꾸세요” 구글, 지메일 주소변경 기능 도입 2 목 잘린 도요토미 히데요시 동상…범인은 ‘만취’ 경찰 3 조회수 630억·수익 1700억…‘AI 쓰레기’ 유튜브 잠식 4 “韓대학생, 수백만원 준 美 J1비자로 정화조 청소만” 5 일본 여행 가면 세금 2만7000원… 출국세 3배 인상 해당분야별 기사 더보기 1 가마치통닭, 개그우먼 이수지 홍보모델 선정 2 체육공단, 스포츠 발전 공헌 원로 10인 구술 채록 마쳐 3 강민호, KBO리그 최초 4번째 FA 금자탑…삼성과 2년 재계약 4 “PGA 입성 못했지만, 자신감 얻었다”… 배용준, 미국무대 실패에서 배운 교훈 5 포항서 1년 더… 기성용, 은퇴 미루고 재계약 해당분야별 기사 더보기 1 박천휴·임윤찬·전민철 등 스타들 활약 속 빈익빈부익부 2 “나노 플라스틱, 뇌까지 침투 ‘파킨슨병’ 위험 높여” 3 K팝 전문가 김영대 대중음악평론가 영면 4 “돈이 1등 아니라고?” 한국인 행복 조건에 들어간 ‘이것’ 5 ‘K팝 전문가’ 김영대 음악평론가 별세…향년 48세 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “새벽 3시30분 운명하셨습니다”… ‘마지막 순간’까지 품는다 청문회엔 또 ‘불참’ 통보… 與 “김범석, 유승준처럼 입국금지 검토” 서울 가구 44%는 자가에 산다…전세 25%, 월세 28% “사상 최고치”…서울 아파트 평균 15억·중위 11억 돌파 형은 입구, 동생은 현관문서 사망…대전 아파트 화재 [작은영웅] “창문까지 깼는데…” 운전자 구조 후 드러난 반전 (영상) 장동혁 “정부여당, 환율 잡겠다고 서학개미 잡고 국민연금 털어” 김건희에 ‘로저비비에’ 선물 김기현 아내 특검 재출석…묵묵부답 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요