부산 출신 잇단 장관급 발탁… PK민심 구애 나선 이 대통령
이혜훈 후보자까지 임명 땐 4명째
전재수 사퇴 빈 자리도 등용 가능성
이재명 대통령이 28일 각각 기획예산처 장관과 국민경제자문회의 부의장(장관급)으로 발탁한 이혜훈 전 미래통합당 의원과 김성식 전 국민의당 의원은 모두 고향이 부산이다. 여권의 차기 부산시장 후보로 유력하던 전재수 전 해양수산부 장관이 통일교 로비 의혹으로 물러난 상황에서 이 대통령이 잇단 장관급 인선으로 부산·경남(PK) 민심 구애에 나섰다는 해석이 나온다.
이재명정부 출범 이래 임명된 부산 출신 장관은 최휘영 문화체육관광부 장관과 김영훈 고용노동부 장관, 전 전 장관까지 3명이다. 여기에 이 후보자까지 인사청문회를 거쳐 임명되면 4명으로 늘어난다. 단일 광역지방자치단체 기준으로는 전북(조현·정동영·안규백·김윤덕)과 함께 가장 많은 장관을 배출하는 셈이다.
국무위원이 아닌 장관급 공직자로 범위를 넓히면 PK 출신 인사는 더 늘어난다. 이날 임명된 김 부의장(부산), 김종철 방송미디어통신위원장(진주), 차정인 국가교육위원장(창원), 김경수 지방시대위원장(고성) 등이 해당한다.
앞서 전 전 장관의 사퇴로 빈 해수부 장관 자리에도 추가로 부산 출신 인물이 등용될 가능성도 있다. 이 대통령은 지난 23일 부산 해수부 청사에서 주재한 국무회의에서 “아쉽게도 해수부 장관이 공석”이라며 “후임 장관도 가급적 부산 지역에서 인재를 구해보도록 노력하고 있다”고 밝혔다.
청와대·여당은 중도와 통합에 방점을 둔 인사라며 확대 해석을 경계했다. 청와대 관계자는 “출신 지역보다는 경제 분야의 전문성과 (진영 내) ‘비주류’였다는 점을 높이 본 것”이라고 설명했다. PK에 지역구를 둔 한 민주당 의원도 “스펙트럼이 넓어지는 것은 사실”이라면서도 “탕평 정책, 대통합 정책의 성격 아니겠느냐”고 말했다.
다만 일각에서는 지선까지 6개월여 앞둔 상황에서 지역 민심 또한 고려 요인이었을 것이라는 해석도 제기된다. 각종 여론조사에서 부산시장 여권 후보 적합도 선두를 달려온 전 전 장관이 수사를 받게 되면서 지선 전망이 불투명해졌다는 점이 결정적이다.
한국갤럽이 지난 26일 공개한 지난 1년간의 대통령 지지도 월 단위 분석 결과에 따르면 부산·울산·경남 지역의 이 대통령 지지도는 지난달 56%에서 이달 들어 51%로 낮아졌다. 해수부 이전으로 인해 발생했던 상승효과가 사그라든 게 영향을 미친 것으로 해석된다. 민주당의 정당 지지도도 같은 기간 36%에서 32%로 하락했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
