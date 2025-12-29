내일부터 맹추위… “이불로 버텨” 한숨마저 얼어붙는 쪽방촌

따뜻한 남서풍 끊기며 ‘세밑 한파’

31일 서울 체감온도 영하 12도

새해에도 지속… 취약층 피해 우려

관광객들이 28일 한파에 꽁꽁 얼어붙은 강원도 원주시 판대아이스파크 빙벽을 촬영하고 있다. 판대아이스파크는 세계 최대 높이의 인공빙벽으로, 폭만 200ｍ에 달한다. 연합뉴스

이번 주 중반 영하 10도 안팎의 맹추위가 다시 찾아온다. 추위가 기승을 부리면서 고령층과 야외 노동자 등에게 한파 피해가 집중될 것으로 우려된다.



28일 기상청 방재정보플랫폼에 따르면 29일 전국 아침 최저기온은 -2도~7도, 낮 최고기온은 5~14도로 평년보다 높은 수준을 기록할 것으로 예보됐다. 현재 한반도 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 상대적으로 따뜻한 남서풍이 유입되고 있기 때문이다. 기압골이 한반도를 통과한 뒤인 30일부터는 기온이 다시 급락할 전망이다. 30일 오전 아침 최저기온은 -8도~3도로 전날과 비교해 5~10도 이상 떨어지겠다.



기상청은 31일 전국 대부분 지역의 최저기온이 -12도~-1도를 나타내며 강추위가 몰아칠 것으로 내다봤다. 서울의 경우 31일 최저기온은 -7도, 체감온도는 -12도에 달할 것으로 예상된다. 기상청 관계자는 “기압골이 지나가고 나면 대륙고기압이 확장하면서 북서쪽에서 불어오는 찬 공기의 영향을 받게 된다”며 “구름도 없고 맑은 날씨가 이어지기 때문에 복사냉각 효과가 더해져 기온은 큰 폭으로 떨어질 수 있다”고 말했다.



추위는 새해에도 이어질 것으로 보인다. 다음 달 1일쯤 한반도 상공 5㎞ 부근에 -30도를 넘나드는 찬 공기가 지나면서 기온을 낮출 것으로 분석된다. 다음 달 1일 아침 최저기온은 서울 -10도, 수원 -10도, 춘천 -12도, 청주 -9도, 부산 -3도 등으로 예상된다.



본격적으로 추위가 닥치자 한파 피해 우려도 커졌다. 서울 용산구 동자동 쪽방촌에 사는 70대 최모씨는 “보일러비 지원을 일부 정부로부터 받는 것이 있지만 사실 난방비는 그것보다 훨씬 더 많이 나온다”며 “밤에 이불을 둘둘 말고 버티고 있다”고 말했다. 동자동의 경우 여름에 무더위 쉼터로 운영됐던 쪽방상담소가 한파엔 따로 쉼터로 활용되지 못하는 모습이었다.



배달노동자 정모(42)씨는 오토바이 손잡이에 씌운 방한 커버를 보여주며 “이 정도 추위는 핸들 잡은 손이 굳을 정도”라며 “날씨가 추울수록 주문은 늘지만 사고가 날까 더 긴장하게 된다”고 말했다.



기상청은 철저한 대비를 당부했다. 기상청 관계자는 “30일 아침 기온이 급격히 떨어져 춥겠으니 기온 변화로 인한 건강 관리에 유의해 달라”며 “한파 영향 예보가 내려질 수 있기 때문에 (고령자 등 취약계층은) 각별한 주의를 기울여 달라”고 말했다.



이찬희 김이현 기자 becoming@kmib.co.kr



