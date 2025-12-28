시사 전체기사

[포토] 칼바람이 키우는 황태

입력:2025-12-28 18:59
공유하기
글자 크기 조정

주민들이 지난 28일 강원 인제군 용대리 황태덕장에서 명태를 내거는 덕걸이 작업을 하고 있다. 용대리 일원의 황태덕장은 22곳으로 전국 황태 생산량의 70%가량을 담당한다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
청문회엔 또 ‘불참’ 통보… 與 “김범석, 유승준처럼 입국금지 검토”
조회수 630억·수익 1700억…‘AI 쓰레기’ 유튜브 잠식
“사상 최고치”…서울 아파트 평균 15억·중위 11억 돌파
장동혁 “정부여당, 환율 잡겠다고 서학개미 잡고 국민연금 털어”
전자발찌 훼손·무단외출에도 솜방망이 처벌...법 개정 추진
‘학폭’ 수시 지원자 18명 전원 불합격 시킨 ‘이 대학’
“민망한 메일명 바꾸세요” 구글, 지메일 주소변경 기능 도입
‘셀프 면죄부’ 주가 안정 노렸나…쿠팡 뉴욕 증시서 급등
국민일보 신문구독