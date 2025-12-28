“새벽 3시30분 운명하셨습니다”… ‘마지막 순간’까지 품는다

[통합돌봄, 현장에 가다] <1부> 돌봄의 정석 ② 은평 살림의료사협

서울 은평구 살림의료복지사회적협동조합의 유여원 전무, 최순옥 이사장, 추혜인 살림의원 원장(왼쪽부터)이 지난 17일 살림의료사협 사무실에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 황민혁 기자

살림의료복지사회적협동조합(살림의료사협) 산하 살림의원의 추혜인 원장은 2019년부터 서울 은평구의 80대 할머니 백모씨 집을 방문해 진료했다. 할머니는 엘리베이터 없는 빌라 4층에 산다. 추 원장은 지난달 9일 방문진료에서 할머니가 평소와는 눈에 띄게 달라졌다는 점을 단번에 파악했다. 할머니와 처음 만났을 때도 할머니는 거동이 불편했지만 당시와는 견주기 어려운 상황이었다. 할머니를 6년간 보살핀 추 원장은 어느 의사보다 할머니를 잘 알고 있었다.



추 원장은 할머니의 삶의 끝이 가까워진 것이라고 직감했다. 그는 할머니의 임종 준비를 위해 편지 한 장을 썼다. 할머니 사망 시 집으로 올 119대원과 경찰에 남긴 편지였다. 추 원장이 직접 사망진단서를 쓰겠다는 내용을 편지에 담았다.



추 원장은 편지에 ‘가족의 학대나 방임 흔적은 없었으며 충분한 의료적 조치를 해 왔다’고 적었다. 이렇게 하지 않으면 할머니의 죽음은 ‘변사’로 분류되고 경찰 수사와 검안의 검토 등을 거쳐야 한다. 추 원장은 할머니가 가시는 마지막 길이라도 편안했으면 했다고 말했다. 집에 돌아와서도 추 원장은 혹시 모를 상황에 대비하며 쪽잠도 쉽게 들지 못했다.



추 원장이 다녀간 바로 다음 날 새벽 3시30분쯤. 추 원장은 할머니가 사망했다는 연락을 받은 뒤 15분 만에 사망진단서를 작성해 전달했다. 이 때문에 유족들은 곧바로 할머니를 장례식장으로 옮겨 장례식을 치를 수 있었다. 매달 추 원장의 방문진료와 간호를 받은 할머니는 세상을 뜬 뒤에도 그의 돌봄을 받은 셈이다.



백씨 할머니의 사례는 은평구 살림의료사협이 구축해 온 통합돌봄의 단면이다. 은평구 살림의료사협은 통합돌봄의 원조 격으로 평가된다. 통합돌봄 개념이 존재하지 않던 13년 전부터 통합돌봄을 실천해 왔기 때문이다. 살림의료사협은 살림의원 설립으로 시작했다. 하지만 의료 지원만으로는 거동 불편, 고립, 치매, 임종 등 삶을 둘러싼 다양한 문제를 해결하기 어렵다는 판단이 제기됐다. 이에 사업은 재택의료, 요양, 운동모임, 노인 일자리, 서로돌봄, 웰다잉 등으로 확장됐다.



관할 지방자치단체인 은평구는 살림의료사협을 후방 지원하는 동시에 살림의료사협과 함께 재택의료 시범사업을 운영하는 등 내년 3월 전국에서 시행될 통합돌봄 제도 안착에 힘쓰고 있다.



살림의료사협 산하에는 살림의원 외에도 은평구 유일의 공식 재택의료센터인 살림 재택의료센터가 있다. 재택의료센터는 거동이 불편해 의료기관 방문이 어려운 가정에 의사와 간호사, 사회복지사 등이 팀을 이뤄 월 1회 진료, 월 2회 간호를 제공한다. 병원이 아닌 살던 집에서 지속적인 돌봄과 의료 서비스를 제공함으로써 지역사회 거주를 이어갈 수 있도록 지원하는 통합돌봄의 핵심 인프라다.



임재우 살림 재택의료센터장이 간호사와 함께 중증 뇌병변장애가 있는 이모씨 집을 찾아 귓속 이물질을 제거하는 모습. 황민혁 기자

임재우 살림 재택의료센터장 등은 거동이 불편한 환자 집을 일일이 방문하고 의료 서비스를 제공하며 돌봄 공백을 메우고 있다.



지난 17일 오전 11시 임 센터장은 중증 뇌병변장애가 있는 88세 여성 이모씨 집 방문을 첫 일정으로 하루 진료 스케줄을 시작했다. 정상적인 거동이 불가능해 바닥을 기어 이동하는 이씨 집은 10여개 계단을 올라야 도착할 수 있다. 임 센터장은 “이 정도 계단은 건강한 노인에게도 버겁다”며 “이씨는 사실상 사회적 고립 상태에 놓여 있다고 봐야 한다”고 말했다.



청력 저하로 의사소통이 어려운 이씨에게 임 센터장은 큰 목소리와 작은 목소리로 번갈아 말을 건네며 이씨 반응을 체크했다. 임 센터장은 혈압, 혈당 검사에 이어 약 복용을 지도했다. 이씨는 임 원장과 눈을 마주칠 때마다 싱긋 웃으며 고마움을 표현했다.



욕창이 가장 먼저 해결해야 할 문제였다. 임 센터장은 간호사와 함께 이씨의 엉덩이에 생긴 욕창을 치료하며 “지금은 두꺼운 딱지처럼 돼 있는데 이거 떨어지면 바로 상처입니다. 움직이실 때 조심하셔야 돼요”라고 당부했다. 의료진은 바닥에 욕창 방지용 이불이나 패드를 깔면 좋겠다고 조언했지만 요양보호사는 이씨가 오줌 등 배설물에 젖는다는 이유로 거부한다고 전했다. 임 센터장은 “의식이 있는 당사자가 거부하는데 강요할 순 없다”면서 “해법을 찾아보자”고 말했다.



임 센터장은 다음으로 치매 진단을 받은 89세 황모씨 집을 찾았다. 이날 진료에서 문제가 된 건 치매약을 끊은 황씨 딸의 결정이었다. 그는 “약을 먹고 나서 오히려 (치매 증상이) 더 심해진 것 같아서 언니랑 상의해 끊었다”고 털어놨다. 의사는 “원래 치매약은 꾸준히 먹으면서 용량을 조금씩 줄였다 늘렸다 조절하는 게 기본”이라며 “이렇게 끊었다가 증상 있을 때 며칠만 먹어보는 식으로는 조절이 잘 안 된다”고 설명했다. 황씨의 혈당 수치를 확인한 임 센터장은 황씨가 현재 복용하고 있는 약이 무엇인지 딸에게 확인한 뒤 “너무 많이 드시면 나중에 의존이 심해질 수 있다”며 “될 수 있으면 줄여보자”고 조언했다.



임 센터장은 방문진료를 통해 환자뿐 아니라 환자 가족의 결정에 영향을 미치고 있다. 하지만 그는 “진료 편의만을 위해 환자 삶의 공간을 함부로 침범하지 않으려 노력한다”며 “집은 의료기관이 아니라 삶의 공간”이라고 말했다. 이어 “엑스레이, 내시경 등 병원 장비를 그대로 들고 가는 것보다 집에서 가능한 범위의 진료와 돌봄을 제공하며 병원 진료와의 균형점을 찾는 것이 중요하다”고 설명했다.



임 센터장은 의료가 돌봄 공백을 메우는 데 역할을 했으면 한다는 생각으로 피부과, 성형외과 대신 이 길을 택했다고 말했다. 그는 “지금 통합돌봄과 재택의료는 몇몇 선도기관의 헌신에 의존하는 구조”라며 “이 헌신이 소진되기 전 국가와 지자체가 책임 있게 받쳐주는 구조가 필요하다”고 강조했다.



13년 전 은평구 구산동 골목에 살림의원을 세우면서 출발한 살림의료사협은 재택의료센터, 데이케어센터(노인돌봄기관), 한의원, 치과 등을 소유한 지역의 통합돌봄 거점으로 거듭났다. 창립 당시 348명이었던 조합원은 현재 5100명에 달한다. 누적 출자금은 약 30억원으로 전국 1위다. 추혜인 살림의원 원장은 “병원에서 문제가 없다고 해서 삶에 문제가 없는 건 아니다”며 “진료만으로는 충분한 돌봄을 달성할 수 없다”고 말했다. 유여원 살림의료사협 전무는 “살림의원을 찾는 환자 다수가 조합원이라 계속 의견을 내고 불편한 점이나 부족한 걸 얘기하는데 이를 해결하기 위한 사업을 계속 추가하다 보니 진료 외에도 하는 일이 많아졌다”고 말했다.



최근 살림의료사협이 힘쏟는 노인 일자리 사업 ‘건강이웃’도 통합돌봄 개념을 토대로 한다. 이 사업은 노쇠 단계에 진입하지 않은 100여명의 노인이 짝을 이뤄 고립 위험이 있는 초고령층 가정을 정기적으로 방문하는 것이다. 비교적 건강한 노인들은 고립 위험 노인들과 함께 의료진이 설계한 근력·관절 가동 운동을 하고 대화, 색칠놀이 등 정서·인지 활동을 수행한다. 지역 일자리와 돌봄이라는 두 마리 토끼를 한 번에 잡는 ‘나홀로 노인 안전망’이라는 평가도 받는다.





살림의료사협 조합원들이 자발적으로 진행하는 운동 모임도 통합돌봄의 한 축이다. 조합원 3명 이상이 모이면 러닝, 등산, 명상 등 건강 모임을 만들 수 있고 살림의원 의사들은 이를 처방의 하나로 활용한다. 실제 추 원장은 최근 파킨슨병 초기 환자에게 최순옥 살림의료사협 이사장이 모임장으로 있는 라인댄스 모임을 소개해주고 진료를 올 때마다 출석 여부를 확인하는 등 의료와 생활 공간을 연결했다.



살림의료사협은 집에서 삶의 마침표를 찍고자 하는 환자들의 임종을 지원하는 등 삶의 마지막 단계도 돌본다. 살림의료사협은 공식 사전연명의료의향서 등록기관으로도 지정돼 있다. 조합을 통해 연명치료를 하지 않겠다는 의사를 미리 밝힐 수 있다.



은평구는 구내 살림의료사협 활동에 힘입어 최근 3년간 살림의료사협과 함께 장기요양 재택의료센터 시범사업을 수행 중이다. 오승혜 은평구청 통합돌봄과 통합돌봄기획팀장은 “이 사업은 단순 방문진료가 아니라 의사, 간호사, 사회복지사, 작업치료사가 팀을 이루는 구조”라며 “살림의료사협 같은 조직이 은평구에 있는 게 굉장히 큰 자원”이라고 말했다.



은평구는 지난 1월 서울시 최초로 돌봄복지국 개편과 통합돌봄과 신설 등 조직개편을 단행해 통합돌봄의 기반을 마련했다. 현재 통합돌봄 자조모임 활성화, 가정임종 지원사업 등을 추진 중이다. 오 팀장은 “살림의료사협처럼 돌봄에 특화된 민간기관을 중심으로 지역 내 의료기관, 공공기관 등과 통합돌봄 안착을 위해 협력하고 있다”고 말했다.



황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 살림의료복지사회적협동조합(살림의료사협) 산하 살림의원의 추혜인 원장은 2019년부터 서울 은평구의 80대 할머니 백모씨 집을 방문해 진료했다. 할머니는 엘리베이터 없는 빌라 4층에 산다. 추 원장은 지난달 9일 방문진료에서 할머니가 평소와는 눈에 띄게 달라졌다는 점을 단번에 파악했다. 할머니와 처음 만났을 때도 할머니는 거동이 불편했지만 당시와는 견주기 어려운 상황이었다. 할머니를 6년간 보살핀 추 원장은 어느 의사보다 할머니를 잘 알고 있었다.추 원장은 할머니의 삶의 끝이 가까워진 것이라고 직감했다. 그는 할머니의 임종 준비를 위해 편지 한 장을 썼다. 할머니 사망 시 집으로 올 119대원과 경찰에 남긴 편지였다. 추 원장이 직접 사망진단서를 쓰겠다는 내용을 편지에 담았다.추 원장은 편지에 ‘가족의 학대나 방임 흔적은 없었으며 충분한 의료적 조치를 해 왔다’고 적었다. 이렇게 하지 않으면 할머니의 죽음은 ‘변사’로 분류되고 경찰 수사와 검안의 검토 등을 거쳐야 한다. 추 원장은 할머니가 가시는 마지막 길이라도 편안했으면 했다고 말했다. 집에 돌아와서도 추 원장은 혹시 모를 상황에 대비하며 쪽잠도 쉽게 들지 못했다.추 원장이 다녀간 바로 다음 날 새벽 3시30분쯤. 추 원장은 할머니가 사망했다는 연락을 받은 뒤 15분 만에 사망진단서를 작성해 전달했다. 이 때문에 유족들은 곧바로 할머니를 장례식장으로 옮겨 장례식을 치를 수 있었다. 매달 추 원장의 방문진료와 간호를 받은 할머니는 세상을 뜬 뒤에도 그의 돌봄을 받은 셈이다.백씨 할머니의 사례는 은평구 살림의료사협이 구축해 온 통합돌봄의 단면이다. 은평구 살림의료사협은 통합돌봄의 원조 격으로 평가된다. 통합돌봄 개념이 존재하지 않던 13년 전부터 통합돌봄을 실천해 왔기 때문이다. 살림의료사협은 살림의원 설립으로 시작했다. 하지만 의료 지원만으로는 거동 불편, 고립, 치매, 임종 등 삶을 둘러싼 다양한 문제를 해결하기 어렵다는 판단이 제기됐다. 이에 사업은 재택의료, 요양, 운동모임, 노인 일자리, 서로돌봄, 웰다잉 등으로 확장됐다.관할 지방자치단체인 은평구는 살림의료사협을 후방 지원하는 동시에 살림의료사협과 함께 재택의료 시범사업을 운영하는 등 내년 3월 전국에서 시행될 통합돌봄 제도 안착에 힘쓰고 있다.살림의료사협 산하에는 살림의원 외에도 은평구 유일의 공식 재택의료센터인 살림 재택의료센터가 있다. 재택의료센터는 거동이 불편해 의료기관 방문이 어려운 가정에 의사와 간호사, 사회복지사 등이 팀을 이뤄 월 1회 진료, 월 2회 간호를 제공한다. 병원이 아닌 살던 집에서 지속적인 돌봄과 의료 서비스를 제공함으로써 지역사회 거주를 이어갈 수 있도록 지원하는 통합돌봄의 핵심 인프라다.임재우 살림 재택의료센터장 등은 거동이 불편한 환자 집을 일일이 방문하고 의료 서비스를 제공하며 돌봄 공백을 메우고 있다.지난 17일 오전 11시 임 센터장은 중증 뇌병변장애가 있는 88세 여성 이모씨 집 방문을 첫 일정으로 하루 진료 스케줄을 시작했다. 정상적인 거동이 불가능해 바닥을 기어 이동하는 이씨 집은 10여개 계단을 올라야 도착할 수 있다. 임 센터장은 “이 정도 계단은 건강한 노인에게도 버겁다”며 “이씨는 사실상 사회적 고립 상태에 놓여 있다고 봐야 한다”고 말했다.청력 저하로 의사소통이 어려운 이씨에게 임 센터장은 큰 목소리와 작은 목소리로 번갈아 말을 건네며 이씨 반응을 체크했다. 임 센터장은 혈압, 혈당 검사에 이어 약 복용을 지도했다. 이씨는 임 원장과 눈을 마주칠 때마다 싱긋 웃으며 고마움을 표현했다.욕창이 가장 먼저 해결해야 할 문제였다. 임 센터장은 간호사와 함께 이씨의 엉덩이에 생긴 욕창을 치료하며 “지금은 두꺼운 딱지처럼 돼 있는데 이거 떨어지면 바로 상처입니다. 움직이실 때 조심하셔야 돼요”라고 당부했다. 의료진은 바닥에 욕창 방지용 이불이나 패드를 깔면 좋겠다고 조언했지만 요양보호사는 이씨가 오줌 등 배설물에 젖는다는 이유로 거부한다고 전했다. 임 센터장은 “의식이 있는 당사자가 거부하는데 강요할 순 없다”면서 “해법을 찾아보자”고 말했다.임 센터장은 다음으로 치매 진단을 받은 89세 황모씨 집을 찾았다. 이날 진료에서 문제가 된 건 치매약을 끊은 황씨 딸의 결정이었다. 그는 “약을 먹고 나서 오히려 (치매 증상이) 더 심해진 것 같아서 언니랑 상의해 끊었다”고 털어놨다. 의사는 “원래 치매약은 꾸준히 먹으면서 용량을 조금씩 줄였다 늘렸다 조절하는 게 기본”이라며 “이렇게 끊었다가 증상 있을 때 며칠만 먹어보는 식으로는 조절이 잘 안 된다”고 설명했다. 황씨의 혈당 수치를 확인한 임 센터장은 황씨가 현재 복용하고 있는 약이 무엇인지 딸에게 확인한 뒤 “너무 많이 드시면 나중에 의존이 심해질 수 있다”며 “될 수 있으면 줄여보자”고 조언했다.임 센터장은 방문진료를 통해 환자뿐 아니라 환자 가족의 결정에 영향을 미치고 있다. 하지만 그는 “진료 편의만을 위해 환자 삶의 공간을 함부로 침범하지 않으려 노력한다”며 “집은 의료기관이 아니라 삶의 공간”이라고 말했다. 이어 “엑스레이, 내시경 등 병원 장비를 그대로 들고 가는 것보다 집에서 가능한 범위의 진료와 돌봄을 제공하며 병원 진료와의 균형점을 찾는 것이 중요하다”고 설명했다.임 센터장은 의료가 돌봄 공백을 메우는 데 역할을 했으면 한다는 생각으로 피부과, 성형외과 대신 이 길을 택했다고 말했다. 그는 “지금 통합돌봄과 재택의료는 몇몇 선도기관의 헌신에 의존하는 구조”라며 “이 헌신이 소진되기 전 국가와 지자체가 책임 있게 받쳐주는 구조가 필요하다”고 강조했다.13년 전 은평구 구산동 골목에 살림의원을 세우면서 출발한 살림의료사협은 재택의료센터, 데이케어센터(노인돌봄기관), 한의원, 치과 등을 소유한 지역의 통합돌봄 거점으로 거듭났다. 창립 당시 348명이었던 조합원은 현재 5100명에 달한다. 누적 출자금은 약 30억원으로 전국 1위다. 추혜인 살림의원 원장은 “병원에서 문제가 없다고 해서 삶에 문제가 없는 건 아니다”며 “진료만으로는 충분한 돌봄을 달성할 수 없다”고 말했다. 유여원 살림의료사협 전무는 “살림의원을 찾는 환자 다수가 조합원이라 계속 의견을 내고 불편한 점이나 부족한 걸 얘기하는데 이를 해결하기 위한 사업을 계속 추가하다 보니 진료 외에도 하는 일이 많아졌다”고 말했다.최근 살림의료사협이 힘쏟는 노인 일자리 사업 ‘건강이웃’도 통합돌봄 개념을 토대로 한다. 이 사업은 노쇠 단계에 진입하지 않은 100여명의 노인이 짝을 이뤄 고립 위험이 있는 초고령층 가정을 정기적으로 방문하는 것이다. 비교적 건강한 노인들은 고립 위험 노인들과 함께 의료진이 설계한 근력·관절 가동 운동을 하고 대화, 색칠놀이 등 정서·인지 활동을 수행한다. 지역 일자리와 돌봄이라는 두 마리 토끼를 한 번에 잡는 ‘나홀로 노인 안전망’이라는 평가도 받는다.살림의료사협 조합원들이 자발적으로 진행하는 운동 모임도 통합돌봄의 한 축이다. 조합원 3명 이상이 모이면 러닝, 등산, 명상 등 건강 모임을 만들 수 있고 살림의원 의사들은 이를 처방의 하나로 활용한다. 실제 추 원장은 최근 파킨슨병 초기 환자에게 최순옥 살림의료사협 이사장이 모임장으로 있는 라인댄스 모임을 소개해주고 진료를 올 때마다 출석 여부를 확인하는 등 의료와 생활 공간을 연결했다.살림의료사협은 집에서 삶의 마침표를 찍고자 하는 환자들의 임종을 지원하는 등 삶의 마지막 단계도 돌본다. 살림의료사협은 공식 사전연명의료의향서 등록기관으로도 지정돼 있다. 조합을 통해 연명치료를 하지 않겠다는 의사를 미리 밝힐 수 있다.은평구는 구내 살림의료사협 활동에 힘입어 최근 3년간 살림의료사협과 함께 장기요양 재택의료센터 시범사업을 수행 중이다. 오승혜 은평구청 통합돌봄과 통합돌봄기획팀장은 “이 사업은 단순 방문진료가 아니라 의사, 간호사, 사회복지사, 작업치료사가 팀을 이루는 구조”라며 “살림의료사협 같은 조직이 은평구에 있는 게 굉장히 큰 자원”이라고 말했다.은평구는 지난 1월 서울시 최초로 돌봄복지국 개편과 통합돌봄과 신설 등 조직개편을 단행해 통합돌봄의 기반을 마련했다. 현재 통합돌봄 자조모임 활성화, 가정임종 지원사업 등을 추진 중이다. 오 팀장은 “살림의료사협처럼 돌봄에 특화된 민간기관을 중심으로 지역 내 의료기관, 공공기관 등과 통합돌봄 안착을 위해 협력하고 있다”고 말했다.황민혁 기자 okjs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지