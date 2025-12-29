정관장은 LG 막고, DB는 3연승… 프로농구 선두 경쟁 가열
정관장, 1위 LG 연승 행진 끊어
알바노 활약 DB도 선두권 추격
프로농구 2위 안양 정관장이 선두 창원 LG의 연승 행진을 막아섰다. 원주 DB도 3연승을 달리며 선두권 추격에 불을 붙였다.
정관장은 28일 창원체육관에서 열린 2025-2026 프로농구 KBL 정규리그 경기에서 LG를 72대 56으로 완파했다. 이날 승리로 정관장은 17승 9패를 기록하며 선두 LG(18승 7패)와의 격차를 1.5경기로 좁혔다. 최근 4연승을 달리던 LG의 상승세도 끊어냈다.
정관장은 1쿼터부터 끈끈한 수비로 LG의 공격을 묶었다. LG의 첫 득점이 4분 43초 만에야 나왔다. 정관장은 이날 단 한 번도 리드를 내주지 않으며 승리를 챙겼다. 박지훈은 팀 최다 득점인 20점 5어시스트를 몰아치며 승리의 주역이 됐다. 조니 오브라이언트가 12점 8리바운드, 브라이스 워싱턴이 8점, 변준형과 렌즈 아반도가 7점을 기록하며 힘을 보탰다.
LG는 이날 3점슛 22개를 던져 2개밖에 넣지 못할 만큼 고전했다. 칼 타마요와 유기상 모두 3득점에 그치며 침묵했다. 지난 26일 부산 KCC와 2차 연장까지 가는 혈투를 벌인 여파다. 설상가상 2쿼터 도중 아셈 마레이가 골반 부상으로 벤치로 물러났다. 대신 투입된 마이클 에릭이 20점 14리바운드로 더블더블을 달성했지만 팀 패배를 막기엔 역부족이었다.
같은 시각 DB는 3연승을 이어갔다. DB는 서울 삼성과의 홈경기에서 81대 67로 승리를 거뒀다. 전날 고양 소노전 승리에 이어 백투백 경기를 모두 잡았다. 3연승을 달린 DB는 16승 10패를 쌓으며 선두권을 위협하고 있다. 삼성은 앤드류 니콜슨(21점)의 분투에도 4연패에 빠지며 고양 소노와 함께 공동 7위가 됐다.
DB는 2쿼터 중반 한때 23점 차까지 앞섰지만 3쿼터 역전을 허용했다. 하지만 4쿼터에 외곽포 6방을 터뜨리며 승리를 거뒀다. 특히 정효근이 4쿼터에만 8점을 몰아치며 승리의 일등공신이 됐다. 여기에 이선 알바노가 14점 8어시스트, 에삼 무스타파가 12점 10리바운드로 팀의 승리에 앞장섰다.
