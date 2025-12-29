서학개미 복귀계좌에 원화 현금만 넣어놔도 稅 혜택 검토
정부, RIA 참여율 극대화 방안 고심
채권형·혼합형 ETF 포함 안도 고려
정부안 확정 뒤 내년 1월 입법 계획
지난주 외환당국의 강력한 구두개입 등으로 1500원을 넘보던 원·달러 환율의 열기가 한풀 꺾였다. 정부는 환율 하락 흐름을 지속적으로 가져가기 위해 해외 주식을 팔고 국내 주식 시장으로 복귀하는 개인 투자자들에게 주는 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’ 비과세 혜택을 원화 현금 보유 등으로 넓히는 방안을 검토하고 있다.
28일 관계부처 등에 따르면 정부는 RIA 참여율을 극대화하기 위해 세부 방안을 고심하고 있다. 원·달러 환율은 1440원대로 하락했지만, 1400원대 고환율은 유지되고 있다. 1480원을 넘나들던 원·달러 환율은 지난 24일 “정부의 강력한 의지와 종합적인 정책 실행 능력을 곧 확인하게 될 것”이라는 강력한 구두 개입과 RIA 세제 혜택 방안 발표로 1449.8원으로 떨어졌다. 26일엔 국민연금의 ‘전략적 환헤지’ 실제 개입 가능성이 전해지며 장중 1429.7원까지 내려갔다.
이 같은 상황에서 정부는 추가 환율 안정을 위해 RIA 혜택 확대 및 제도 보완책을 고심하고 있다. 일단 RIA 투자 대상에 채권형 또는 주식·채권 혼합형 ETF를 포함하는 방안이 검토되고 있다. 지난 24일 발표에서 정부는 1인당 5000만원 한도로 해외주식(12월 23일 보유 기준)을 팔고 이 자금을 RIA를 통해 국내 주식에 1년 동안 투자하면 1년간 해외주식 양도세(20%)를 면제해 주기로 했었다.
또 환율 방어 효과를 극대화하기 위해 국내에 투자하지 않고 RIA에 원화 현금으로 가지고 있어도 해외주식 양도세 비과세 혜택을 인정하는 방안도 논의되는 것으로 전해졌다. 채권형 상품과 원화 보유는 상대적으로 안정적인 투자다. 투자자 입장에서는 비과세 혜택은 가져가면서도 손실은 최소화할 수 있고 결과적으로 RIA 참여도 높아질 수 있다.
혜택 확대 검토는 투자자가 해외 주식을 매각한 금액을 전부 국내 주식에 투자하는 것이 현실적으로 어렵다는 판단에 따른 것이다. 이익을 본 해외 주식을 팔고 국내 주식에 투자하기 위해서는 투자자가 생각하는 일정 수익률이 담보돼야 하기 때문이다. 기재부 관계자는 “RIA에 원화를 가지고 있는 것만으로도 정부 목표인 환율 안정 효과가 있는 것이어서 관련해서 여러 방안을 검토하고 있다”며 “다만 해외 주식을 판 금액의 ‘상당 부분’을 국내 주식에 투자해야 한다는 전제는 바뀌지 않는다”고 말했다.
아울러 정부는 RIA를 모든 증권사를 통틀어 하나만 개설하면 되도록 설계해 투자자 편의를 높일 방침인 것으로 알려졌다. 투자자가 A증권사에서 해외주식을 매각한 뒤 B증권사의 RIA에 자금을 입금해 국내 주식을 사도 인정해 주는 식이다.
세제 혜택만 취하는 ‘체리피킹’을 방지하기 위한 대책도 고민 중이다. 해외주식을 팔고 RIA를 통해 국내 주식에 투자해 세제 혜택을 본 후 기존 국내 주식을 팔아 다시 해외 주식에 투자하는 ‘자금 돌려막기’가 발생할 수 있다는 우려가 나왔기 때문이다.
다만 일각에서는 정부가 개별 투자자의 거래 내역을 모두 모니터링하기 쉽지 않아 행정력이 과도하게 투입되는 것 아니냐는 우려도 있다. 세제 혜택만으로 변동성이 큰 국내 주식시장에 투자할 유인이 떨어진다는 목소리도 있다. 정부는 세제 혜택 대상 확대와 제도 보완책을 마련해 정부안을 확정하고 내년 1월 안에 의원 입법 형태로 발의할 계획이다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사