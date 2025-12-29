“고잉 업” 한류 탄 식품·화장품… 10대 수출품목 첫 진입
코트라, 5대 소비재 수출 분석
1~11월 422억불로 역대 최대 예약
“수출시장 다변화 전략 유효”
한국산 소비재 수출이 한류 확산에 힘입어 올해 역대 최대치를 기록할 것으로 전망된다. K팝과 드라마, 영화 등을 고리로 형성된 한국 문화에 대한 호감이 먹고 입고 바르는 생활밀착형 제품 소비로 이어지면서 관련 수출이 급성장한 결과다.
대한무역투자진흥공사(코트라)는 한국의 5대 소비재(농수산식품·화장품·의약품·생활유아용품·패션의류) 수출이 지난달 기준 422억 달러(약 61조원)를 기록해 연말까지 지난해 수출액(427억 달러)을 무난히 넘어설 전망이라고 28일 밝혔다.
그중에서도 화장품과 농수산식품 수출은 2년 연속 합산 200억 달러를 돌파하며 ‘효자’ 수출품목으로 자리매김했다. 10년 전만 해도 식품 수출은 71억9000만 달러로 12위, 화장품은 29억3000만 달러로 37위에 그쳤지만 올해 각각 9위, 10위에 이름을 올렸다. 1~11월 식품(112억8000만 달러)과 화장품(103억6000만 달러) 수출액은 전기차(81억4000만 달러·17위)와 이차전지(65억1000만 달러·20위)보다도 많았다. 최근 10년간 총수출액이 1.3배 증가하는 동안 식품은 1.7배, 화장품은 3.9배 늘었다. 10년 전 화장품이 연간 1억 달러 이상 수출된 나라는 중국 미국 대만 일본 4개국에 불과했지만 올해는 폴란드 아랍에미리트(UAE) 영국 캐나다 호주 프랑스 카자흐스탄 등 19개국으로 늘었다. 농수산식품도 같은 기간 13개국에서 17개국으로 증가했다.
코트라는 이같은 성장세에 대해 “수출시장 다변화 전략이 유효했다”고 설명했다. 코트라는 해외 마케팅에 한류를 접목해 소비재 수출을 확대하는 문화·산업 선순화 구조 확산에 주력하고 있다. 올해 미국 뉴욕·카자흐스탄 알마티·말레이시아 쿠알라룸푸르 등 전략시장에서 한류박람회를 열고 상품 쇼케이스, B2B 상담회, K팝 공연 등을 진행하기도 했다. 코트라에 따르면 지난해 카자흐스탄에 1호 편의점을 낸 A사는 진출 첫해 170만 달러 수출 실적을 올렸고 라면 요리기기 제조업체 B사는 미국 바이어와 3년간 600만 달러 규모의 수출 협약을 체결하는 등 성과를 냈다.
대기업과 중간재 중심이던 수출 구조도 중소·중견기업이 주도하는 소비재 중심으로 바뀌고 있다는 평가다. 총 수출액 중 중소·중견기업이 차지하는 비중은 지난해 33.2%에서 올 들어 11월까지 34.1%로 상승했다. 식품과 화장품 수출에서 중소·중견기업이 차지하는 비중은 각각 83%, 91%에 달했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
