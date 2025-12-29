‘피지컬’ 주춤, ‘말자쇼’는 안착… 스핀오프 예능의 엇갈린 성적표

[And 방송·문화]



익숙한 IP 재활용 잇따라

본편 인기만으로는 부족

새로운 형식의 완성도 중요

‘개그콘서트’의 ‘소통왕 말자 할매’를 앞세워 제작한 스핀오프 ‘말자쇼’. 말자 할매 역을 맡은 개그우먼 김영희의 활약에 시청자들이 호응해 내년 정규 프로그램으로 편성됐다. KBS 제공

원작의 캐릭터와 설정을 다른 형식으로 확장한 스핀오프 예능이 잇따르고 있다. 새로운 이야기를 만드는 대신 이미 익숙한 인물과 정서를 다시 불러내 시청자의 관심을 이어가려는 시도다. 다만 그 전환의 완성도에 따라 반응은 뚜렷하게 갈리고 있다.



지난 24일 넷플릭스 예능 ‘피지컬: 웰컴 투 몽골’(포스터)이 공개됐다. 이 프로그램은 서바이벌 예능 ‘피지컬: 아시아’ 결승전 이후 한국과 몽골팀 출연진이 다시 만나는 과정을 담았다. 극한의 경쟁을 내세웠던 본편과 달리 경쟁을 내려놓고 관계와 우정을 중심에 둔 후일담 성격이 짙다.





시청자 반응은 다소 기대에 못 미친다. 플릭스패트롤 기준 ‘피지컬: 웰컴 투 몽골’은 공개 이후 한국에서 6위로 출발해 2위로 올랐다가 3위로 내려앉았다. 본편인 ’피지컬: 아시아’가 공개 직후 TV쇼 부문 글로벌 4위에 오르며 한국을 포함한 9개국에서 1위를 기록하고 73개국 TOP10에 진입했던 것과 비교하면, 초반 반응은 상대적으로 제한적인 편이다.



본편을 시청하지 않은 이용자에게는 진입 장벽이 의외로 높다는 지적이 나온다. 온라인 커뮤니티 등에서는 “몽골 문화는 매력적인데 설명 없이 출연자 반응만 이어진다”, “여행 예능을 기대했는데 그들만의 친목 콘텐츠처럼 보인다”는 평가가 이어졌다.



이와 비슷한 흐름이 지난 19일 첫 방송한 tvN 20주년 에디션 ‘응답하라 1988 10주년’에서도 확인됐다. 감동적인 서사로 사랑받았던 드라마와 달리, 예능 스핀오프로 옮겨지면서 기대만큼의 반응을 얻지 못하는 모습이다. 2015년 방영된 드라마의 종영 10년을 기념해 출연진이 다시 모여 1박 2일 여행을 떠나는 과정을 담았다. 배우들의 재회 소식에 기대가 컸지만, 드라마가 지녔던 시대성과 가족애·청춘의 정서가 게임 중심의 예능 포맷 안에서 충분히 전달되지 못했다는 평가가 뒤따랐다. 재회 자체는 화제가 됐으나, 본편이 남긴 감동을 다른 형식으로 확장하는 과정에서 한계를 드러냈다는 분석이다.



반면 스핀오프의 성과가 비교적 뚜렷한 사례도 있다. ‘개그콘서트’의 인기 캐릭터 ‘소통왕 말자 할매’를 전면에 내세운 KBS 예능 ‘말자쇼’다. 2023년 11월 ‘개그콘서트’에서 처음 선보인 10분짜리 공개 코미디 코너는 유튜브에서 수백만 조회수를 기록하며 화제를 모았고, 이후 1시간 분량의 토크쇼로 확장됐다. 지난 13일 첫 방송은 오후 10시 40분이라는 늦은 시간대에도 닐슨코리아 기준 전국 시청률 2.8%를 기록했고, 27일 방송에서는 3.1%로 상승했다. “김영희의 말솜씨가 돋보인다” “조언에 공감이 간다”는 긍정적 반응이 이어지면서 12월 한 달 시범 편성으로 선보였던 방송은 새해 정규 편성이 확정됐다.



스핀오프 예능은 시청률 하락과 광고 시장 위축, 제작비 상승이라는 환경 속에서 업계가 검증된 IP를 활용해 실패 위험을 줄이려는 선택지로 자리잡고 있다. 다만 본편에서 효과를 발휘했던 요소들을 새로운 형식 안에서 설득력 있게 재구성하지 못할 경우, 확장이 아닌 반복이나 소모로 끝날 수 있다는 지적이 나온다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



