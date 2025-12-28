한·일 위안부 합의 10년… 또 쟁점 떠오른 소녀상
기시다 “소녀상에 적절한 대응 필요”
피해자 등 “일방 결정” 반발 지속
“한·일 정상 10년 논란 물꼬 터야”
한·일 위안부 합의 10년을 맞아 위안부 소녀상 철거 문제가 양국 간 쟁점 현안으로 재부상하고 있다. 일본이 위안부 합의를 근거로 정부에 소녀상 문제 해결을 요구하고 나서면서 내년 예고된 한·일 정상회담이 과거사 정리를 위한 분수령으로 떠오르고 있다.
기시다 후미오 전 일본 총리는 28일 요미우리신문 인터뷰에서 옛 주일본대사관 앞 소녀상에 대해 “위안부 합의에 따라 (한국 정부의) 적절한 대응이 요구된다”고 밝혔다. 2015년 위안부 합의에서 정부는 소녀상 문제를 두고 ‘적절히 해결되도록 노력한다’고 약속했는데, 일본 측은 이 문장이 소녀상 이전·철거를 약속한 것이라고 주장하고 있다.
양국은 위안부 합의를 통해 피해자의 명예 회복, 상처 치유를 위한 협력 의지를 다졌다. 그러나 위안부 피해자, 시민단체는 이 합의가 피해자 의견 수렴 없이 이뤄진 일방적 결정이며 일본의 진정성 있는 사과와 법적 책임 인정이 빠졌다며 반발해 왔다.
위안부 피해자 지원을 위해 만들어진 화해·치유재단은 2019년 해산됐고 위안부 합의는 이름만 남게 됐다. 일본 정부가 재단에 출연한 10억엔 중 절반가량은 여전히 남아 있다. 한 외교 소식통은 “재단 해산 후 남은 금액 중 일본 정부 출연분을 어떻게 할지 앞으로 피해자, 유가족, 시민단체 등과 협의해야 할 것”이라고 말했다.
외교부는 지난 26일 “정부는 한·일 위안부 합의의 기본 정신인 위안부 피해자의 명예와 존엄 회복, 마음의 상처 치유를 위해 앞으로도 계속 노력해 나갈 것”이라며 “아직 살아 계신 피해자와 유족 입장도 염두에 두면서 미래지향적 한·일 관계를 구축하고 소통과 협력을 지속해 나가기를 바란다”고 밝혔다. 위안부 합의 정신은 이어가되 피해자·유족 입장을 반영하겠다는 점을 시사한 것으로 해석된다.
이재명정부는 박근혜정부의 위안부 합의, 윤석열정부의 제3자 변제 해법을 수용하고 유지할 것이라고 밝히며 국가 정책의 일관성을 강조했다. 위안부 피해자의 실질적 치유를 위해서는 정상 간 대화에서 문제 해결의 물꼬를 터야 한다는 지적이 나온다.
최은미 아산정책연구원 연구위원은 “한·일 간 좋은 기조를 이어가는 것도 중요하지만 위안부 합의는 감정적인 문제가 아니라 실제로 우리가 해결해야 하는 제도적 문제로 봐야 한다”며 “위안부 피해자가 일본 정부를 상대로 승소한 이후의 절차 진행, 일본 기업의 손해배상 문제 등에 대해 문제를 제기해야 한다”고 지적했다.
