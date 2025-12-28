中, ‘대만에 무기판매’ 美기업 무더기 제재

대만 놓고 日 이어 미국과도 충돌

국무부 “中의 보복 시도 강력 반대”

사진=신화연합뉴스

중국 정부가 대만에 대한 미국의 무기 판매를 비난하며 미국 방산 기업과 경영자들을 무더기로 제재했다. 중국은 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 놓고 일본과도 갈등 중이다.



중국 외교부는 26일 “미국은 최근 대만에 대규모 무기 판매 방침을 밝혀 ‘하나의 중국’ 원칙과 중·미 3대 공동성명을 위반했다. 중국 내정에 간섭하고 중국의 주권과 영토 완전성을 심각하게 훼손한 것”이라며 제재를 발표했다.



제재 대상 기업과 개인은 중국 내에 보유한 모든 자산이 동결되고 중국의 기관 및 개인과의 거래와 중국 입국이 금지된다.



제재 대상 기업에는 항공우주방위산업체 노스롭그루먼시스템즈와 보잉사의 세인트루이스 지사, 군사용 드론 관련 업체인 VSE와 시에라테크니컬서비스 등이 포함됐다. 이들 중 일부 기업의 최고경영자(CEO) 등 10명도 개인 제재 대상에 올랐다.



중국 외교부 대변인은 “대만 문제에서 선을 넘는 어떤 도발도 중국의 강력한 반격을 맞을 것이고, 대만 무기 판매에 참여하는 어떤 기업과 개인도 대가를 치러야 한다”고 강조했다.



미국 정부는 지난 18일 대만에 대해 다연장로켓 하이마스를 포함해 111억540만 달러(16조470억원) 규모의 무기 판매안을 승인했다. 이번 무기 판매는 도널드 트럼프 1기 시절인 2019년의 80 억 달러어치 F-16 전투기 판매를 뛰어넘는 역대 최대 규모다.



미국 국무부 대변인은 “대만의 자위 역량을 지원하는 무기 판매를 지원했다는 이유로 미국 기업에 보복하려는 중국의 시도에 강력히 반대한다”고 밝혔다.



이어 “미국은 대만관계법에 따라 대만이 충분한 자위 역량을 유지하도록 방위 물자와 서비스를 지원해야 한다”면서 “중국이 대만에 대한 압박을 중단하고 의미 있는 대화에 참여하기를 촉구한다”고 덧붙였다.



로이터통신은 “미국은 법적으로 대만에 자위 수단을 제공할 의무가 있지만 이는 중국과의 지속적인 마찰의 원인이 되고 있다”고 짚었다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



