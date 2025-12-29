金 구속했지만… 뇌물 입증 못하고 수사무마 규명도 미완
막 내린 김건희 특검… 한계 뚜렷
尹·金 뇌물 공모 정황 끝내 못 밝혀
20명 구속 66명 재판에 넘겨져
김건희 특검이 지난 7월 2일 수사를 시작한 지 180일 만인 28일 수사를 종료했다. 채해병·내란 특검에 이어 김건희 특검이 수사를 종료하면서 3대 특검 수사가 대단원의 막을 내린 것이다. 김건희 특검의 명암은 뚜렷하게 구분된다. 첫 특검 조사에서 스스로 “아무것도 아닌 사람”이라고 했던 김 여사를 구속 기소한 것은 소기의 성과로 꼽힌다. 김 여사를 포함해 20명이 구속됐고 윤석열 전 대통령 등 66명이 재판에 넘겨졌다.
문제는 한계 또한 분명하다는 점이다. 중형 선고가 가능한 뇌물 혐의 입증은 미완에 그쳤고, 김 여사의 ‘셀프 수사 무마’ 의혹도 시간에 쫓기며 수사를 마치지 못했다. 서울양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹이나 ‘집사 게이트’ 등 김 여사와의 연관성을 밝혀내지 못한 수사 역시 도마에 올랐다. 특검은 29일 최종 수사 결과를 발표한다.
김건희 특검의 가장 뼈아픈 대목은 특검이 김 여사 의혹의 난제로 거론되던 뇌물 혐의를 입증하지 못하고 경찰청 국가수사본부 몫으로 넘기게 된 점이다. 특검은 지난 26일 매관매직 의혹과 관련해 김 여사를 특정범죄가중처벌법상 알선수재와 청탁금지법 위반 혐의로 추가 기소했다. 모두 뇌물보다 형량이 가벼운 편이다.
이는 김 여사와 윤 전 대통령의 공모 정황을 끝내 찾지 못한 데 따른 결과였다. 뇌물죄는 공무원이거나 공무원과 공범일 경우 적용된다. 윤 전 대통령은 지난 20일 특검 조사에서 뇌물 혐의에 대해 부인하거나 몰랐다는 입장을 고수했다.
특검은 김 여사의 수사 무마 의혹으로는 단 한 명도 재판에 넘기지 못했다. 지난 18일 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장, 이창수 전 서울중앙지검장 등 도이치모터스 주가조작 및 디올백 수사 무마 의혹 당시 검찰 지휘 라인을 특검은 압수수색했지만 대면 조사까지 가지 못했다. 수사 대상자들이 줄줄이 불출석 의사를 밝힌 탓이다.
이 전 지검장의 경우 변호인 일정을 이유로 불출석 사유서를 거듭 제출하며 소환에 불응했던 것으로 파악됐다. 이 전 지검장은 지난해 10월 수사팀이 주가조작, 디올백 수수 사건에 모두 무혐의 처분을 내릴 당시 수사 책임자였다.
별건 수사 논란도 꼬리표처럼 특검을 따라다녔다. 1호 수사였던 삼부토건 주가조작 의혹부터 집사 게이트, 서울양평고속도로 의혹 등에서 김 여사와의 직접적인 연결고리는 끝내 드러나지 않았다. 검찰 관계자는 “채해병 특검이나 내란 특검보다는 영장 기각률이 낮지만 법원 탓으로만 돌리기엔 무리한 영장 청구로 볼 측면이 있다”고 말했다.
뇌물 혐의 등 잔여 수사는 국수본 몫으로 남겨졌다. 특검은 이와 관련해 “추가 수사가 필요하다고 판단돼 국가수사본부에 이첩할 예정”이라고 강조했다. ‘2차 종합 특검’이 국회를 통과할 경우 관련 수사를 넘겨받을 것이란 전망도 나온다. 더불어민주당이 지난 22일 발의한 2차 특검법에는 김 여사의 수사 무마 의혹과 서울양평고속도로 의혹 등이 수사 대상에 포함됐다.
법조계 일각에서는 2차 특검의 한계도 이미 예고돼 있다는 지적이 나온다. 기소 후 강제수사는 통상 제한되기 때문이다. 법조계 관계자는 “공소제기 후 강제수사는 금지되고, 이 같은 압수수색으로 얻은 증거는 증거능력이 없다는 게 법원의 일관된 판례”라고 밝혔다.
박장군 이서현 기자 general@kmib.co.kr
