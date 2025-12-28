또 파격인사… ‘보수’ 이혜훈·김성식 발탁
이 대통령, ‘국힘 소속’ 장관 내정
김 부의장은 ‘안철수 사단’ 출신
국힘 격앙… 장관직 수락 李 제명
이재명 대통령이 기획예산처 장관 후보자에 현직 국민의힘 서울 중·성동을 당협위원장인 이혜훈 전 미래통합당 의원을 전격 발탁했다. 국민경제자문회의 부의장(장관급)에도 바른미래당 출신 김성식 전 의원을 발탁하면서 깜짝 통합 인사를 발표했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 28일 “이 후보자는 국회 예산결산특별위원회 간사, 한국개발연구원(KDI) 연구위원 등을 역임한 정책과 실무에 능통한 분”이라며 “경제민주화 철학에 기반해 최저임금법과 이자제한법 개정안 등을 대표발의하고, 재벌의 불공정거래 근절과 민생 활성화 정책을 추진한 바 있다”고 소개했다. 그러면서 “곧 출범하는 기획처의 국가 중장기 전략을 세심하게 수립해 미래 성장동력을 회복시킬 적임자”라고 덧붙였다.
부산 출신인 이 후보자는 마산제일여고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 UCLA에서 경제학 박사학위를 취득했다. 서울 서초갑에서 보수 정당(한나라당·새누리당·미래통합당) 소속으로 17대와 18대, 20대 국회의원을 지냈다. 국회 예결위 간사와 정보위원장 등을 역임했다.
이 후보자는 입장문을 내고 “정치적 색깔로 누구든 불이익 주지 않고 적임자는 어느 쪽에서 왔든지 상관없이 기용한다는 이 대통령의 방침에 깊이 공감한다”며 “경제와 민생 문제 해결은 본래 정파나 이념을 떠나 누구든지 협력해야 할 일이라는 것이 저의 오랜 소신”이라고 말했다. 국민의힘은 그러나 이날 서면 최고위원회의를 열고 이 후보자를 제명 조치했다. 국민의힘은 “당협위원장 신분으로 현 정권에 부역하는 행위를 자처해 국민과 당원을 배신하는 사상 최악의 해당 행위”라며 “이 대통령과 이 후보자의 협잡은 정당 민주주의를 파괴하는 행태로 결코 묵과할 수 없다”고 비판했다.
국민경제자문회의 부의장에도 보수 정당 출신인 김 전 의원을 임명했다. 이 수석은 “소신이 뚜렷한 개혁 성향의 재선 국회의원 출신으로 국회 기획재정위원회 간사, 4차산업혁명특위 위원장 등 탁월한 정책 역량을 인정받아 온 분”이라고 말했다. 김 전 의원 역시 부산 출신으로 부산고와 서울대 경제학과를 졸업했다. 한나라당 소속으로 18대 총선 서울 관악갑에서 당선돼 국회에 입성했다. 이후 제3지대에서 바람을 일으키던 ‘안철수사단’에 합류해 국민의당에서 20대 국회의원과 당 정책위의장을 지냈다. 이 수석은 보수 인사 발탁에 대해 “통합과 실용 인사라는 대통령의 인사 원칙을 이번에도 지켰다고 볼 수 있다”고 평가했다.
과학기술자문회의 부의장(장관급)에는 이경수 인애이블퓨전 의장이 선임됐다. 농림축산식품부 차관에는 김종구 전 농식품부 식량정책실장이, 국토교통부 제2차관에는 홍지선 경기도 남양주시 부시장이 각각 임명됐다. 조정식 더불어민주당 의원과 이한주 경제·인문사회연구회 이사장은 각각 대통령 정무특별보좌관, 정책특별보좌관에 위촉됐다.
최승욱 윤예솔 정우진 기자, 세종=이누리 기자 applesu@kmib.co.kr
