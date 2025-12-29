김범석 “사과가 늦었다”면서 영문 반박문엔 ‘잘못된 비난’

29일만의 공식사과에도 논란 여전

국문·영문 반박문 미묘한 표현차

보상안 마련 약속 불구 진정성 의문



김범석(사진) 쿠팡Inc 이사회 의장이 공식 사과문을 내놨다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태가 불거진 지 약 한 달 만이다. 국회·정부·수사기관의 압박에도 요지부동이던 김 의장이 직접 잘못을 시인하고 보상안 마련을 약속한 점은 일정 부분 진전으로 평가된다. 그러나 오는 30~31일 국회 연석청문회에 김 의장이 불출석 의사를 고수하면서 말과 행동이 모순된다는 비판이 뒤따른다. 사과문 내용 역시 기존 입장을 되풀이하는 수준에 그쳤다는 지적이 나온다.



김 의장은 28일 발표한 사과문에서 “쿠팡의 창업자이자 이사회 의장으로서 쿠팡의 전체 임직원을 대표해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 보상안 마련·시행과 세계 최고 수준의 보안체계 구축도 약속했다. 김 의장은 “무엇보다 제 사과가 늦었다”며 사고 초기 소통 부족으로 국민이 불안과 좌절을 겪었다는 점을 인정했다. 지난달 29일 쿠팡이 회원 3370만명의 개인정보 유출 사실을 밝힌 지 29일 만의 일이다.



그러나 이번 사과문이 논란을 수습하기엔 역부족이라는 평가가 나온다. 내용의 상당 부분이 지난 25일과 26일 발표된 기존 해명·반박문을 사실상 반복하는 수준에 그치면서다. 무엇보다 쿠팡이 지난 26일 국문·영문으로 발표한 반박문은 김 의장의 사과에 대한 ‘진정성’에 의구심을 일으키고 있다. 쿠팡은 반박문에서 “정부 지시에 따라 유출자의 자백을 받고 기기를 회수했다”고 밝혔다. 하지만 이 성명의 영문본과 국문본에서 단어 선택이 미묘하게 다르다. 국문본의 ‘불필요한 불안감’은 ‘잘못된 불안감(false insecurity)’으로, ‘억울한 비판’은 ‘잘못된 비난(falsely accused)’으로 바뀌어 담겼다. 국문본에서 “정부와 전폭 협력하기로 약속했다”고 밝힌 반면 영문본에서는 “정부가 쿠팡에 접촉해 협조를 요청했다”고 서술됐다. 이런 표현은 쿠팡의 투자자들에게 “한국 내 비판 여론이 과도하거나 사실과 다르다”는 인식을 줄 소지가 있다. 반박문이 나온 뒤인 지난 26일(현지시간) 뉴욕증시에서 쿠팡Inc 주가는 6.45% 급등했다. 쿠팡이 일방적으로 발표한 조사 결과와 반박문의 주목적이 ‘주가 안정’을 겨냥한 것일 뿐이라는 의견이 나오는 이유다.





쿠팡이 지난 25일 기습 발표한 조사 결과의 신뢰성과 조사 주체를 둘러싼 진실 공방도 끝나지 않았다. 쿠팡은 “노출된 3370만명 가운데 실제 저장된 정보는 약 3000건이고 외부 전송도 없었다. 정부와 전면 협력해 진행한 조사 결과”라고 주장했다. 그러나 과학기술정보통신부는 “확인되지 않은 일방적 주장”이라며 “민관 합동조사단에서 조사 중인 사안을 쿠팡이 일방적으로 대외에 알린 것에 강력히 항의했다”고 반박했다. 경찰 역시 사전 협의가 없었으며 피의자와 쿠팡 간 접촉 사실조차 인지하지 못했다는 입장이다. 수사 주체가 민간 기업으로부터 사실상 ‘패싱’을 당한 이례적인 상황이라는 평이다. 정부 협조 주체로 언급된 국가정보원도 “업무 협의는 있었으나 지시한 사실은 없다”고 선을 그었다.



김 의장의 잇단 청문회 불참 결정도 ‘책임 회피’로 비판받고 있다. 한국소비자단체협의회는 쿠팡의 대응을 ‘안하무인격 행위’로 규정했다. 협의회는 “영업정지, 택배 사업자 등록 취소 등 우리나라 법에서 할 수 있는 최대한의 제재를 시행해야 한다”며 “김 의장이 직접 납득할 수 있는 사과와 보상 방안을 제시해야 할 것”이라고 강조했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



