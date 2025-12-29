글로벌 투자은행들, 원·달러 1440원 안팎 전망
IMF, 적정 환율 1330원 선 평가
인플레 압박·생산비용 부담 커져
글로벌 투자은행(IB) 12곳은 앞으로 3개월 동안 원·달러 환율이 평균 1440원 선에서 움직일 것으로 내다봤다. 1년 평균 환율 전망치는 1424원으로 제시됐다. 1400원대 고환율이 일시적 변동이 아닌 ‘뉴 노멀’(새로운 기준)로 자리 잡을 가능성에 무게를 둔 것이다. 이는 국제통화기금(IMF)이 추산한 적정 환율 수준(1330원)을 100원가량 웃도는 수준이다.
28일 금융투자업계에 따르면 12개 글로벌 투자은행의 향후 3개월 달러 대비 원화 환율 전망치는 평균 1440원이다. 스탠다드차타드와 노무라의 전망치가 1460원으로 가장 높았다. 가장 낮은 전망치는 홍콩상하이은행(HSBC)의 1400원이었다. 6개월 전망치 평균은 1426원이다. 지난 26일까지 주간거래 종가 기준 올해 평균 환율(1421.9원) 수준을 유지할 것이라는 전망이다.
9개월과 12개월 환율 전망치는 모두 평균 1424원으로 같았다. 향후 12개월 전망에서 노무라는 1380원, 뱅크오브아메리카(BoA)는 1395원 등을 제시했지만 전반적으로 환율이 1400원대 초중반에 머물 것이라는 전망이 우세했다. 바클리 캐피탈은 가장 높은 수준인 1490원을 내다봤다. 다만 글로벌 IB 역시 원·달러 환율이 1500원을 넘어설 가능성에는 신중한 분위기다.
반면 IMF는 최근 ‘대외부문 평가보고서’에서 추정한 적정 달러 대비 원화 환율(지난해 기준)을 1330원 선으로 봤다. IMF는 지난해 원화 가치가 평균적으로 적정 수준보다 2.4%가량 낮았다고 평가했다. 다만 추정 범위에 따라 원화의 가치 절하 폭이 최소 0.3%에서 최대 5.1%에 달할 수 있다고 했다.
적정 수준을 크게 웃도는 고환율이 장기화할 경우 수입 물가 상승에 따른 인플레이션 압박과 기업들의 생산비용 부담이 동시에 커질 수 있다. 이를 해소하기 위해선 정부의 단기 대응과 함께 산업체질 개선이라는 중장기적 처방이 병행돼야 하다는 지적이 나온다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “인공지능(AI) 신산업으로의 구조 재편을 통해 국내 자본시장의 매력을 높여야 근본적인 달러 수급 불균형이 해소될 수 있다”고 설명했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사