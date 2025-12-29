TV 부진에… 게이밍 모니터 불 붙었다
삼성·LG, 새해 나란히 신제품
AI 접목 프리미엄 제품 각축전
긴 침체의 터널을 지나고 있는 TV를 대신해 ‘취미’ 수요를 꽉 잡은 게이밍 모니터가 디스플레이 시장에 활력을 불어넣고 있다. 2021년부터 지난해까지 전 세계 모니터용 OLED 패널 출하량은 연평균 500%의 성장세를 기록할 정도다. 여기에 인공지능(AI) 기술이 적용된 고사양 게임 콘텐츠까지 쏟아지면서 게이머들의 지갑도 열리고 있다. 삼성전자와 LG전자는 새해 각각 초고해상도 화질과 AI 기술을 내세운 ‘프리미엄’ 게이밍 모니터로 승부를 벌인다는 전략이다.
삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2026’ 개막에 앞선 ‘더 퍼스트룩’ 행사를 통해 게이밍 모니터 신제품 5종을 공개한다. 눈에 띄는 점은 게이밍 모니터에 세계 최초로 6K(6016×3384) 초고해상도를 적용했다는 것이다. ‘오디세이 3D(G90XH)’ 제품의 경우 32인치 크기에 6K 해상도, 그리고 삼성전자가 지난 3월 국내 최초로 선보인 무안경 3D 기능을 갖췄다. 초고주사율 기술을 탑재한 모델도 함께 준비했다. ‘오디세이 G6(G60H)’는 27인치 크기에 QHD(2560x1440) 해상도와 600㎐ 고주사율을 지원하는데, 듀얼 모드로 전환 시 현존 최고 수준인 1040㎐ 주사율까지 구현이 가능하다.
LG전자는 모니터 자체에 AI 기술을 입힌 ‘LG 울트라기어 에보’로 CES 2026 출격을 준비한다. 기기가 직접 AI 연산을 수행하는 온디바이스 기술로 PC 그래픽처리장치(GPU)를 교체하지 않아도 고화질 영상을 즐길 수 있다. AI가 영상 장르를 탐지해 최적의 설정을 구현하는 ‘AI 장면 최적화’ 기능과 오디오 설정을 자동으로 조절하는 ‘AI 사운드’ 기능도 지원한다. LG디스플레이도 게이밍 올레드(OLED) 패널 최초로 주사율을 720㎐까지 끌어올린 제품을 선보인다. 이와 함께 내년 출시하는 모든 게이밍 올레드 패널에는 빛의 3원색을 각각 독립된 발광층으로 쌓는 ‘프라이머리RGB 탠덤 2.0’ 기술을 적용할 예정이다.
게이밍 모니터 시장은 계속 몸집을 키워나가는 중이다. 특히 OLED 제품 중심으로 시장이 빠르게 재편되면서 국내 디스플레이 업체들의 지배력이 공고해지고 있다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 모니터용 OLED 패널 연간 출하량 전망치는 316만대로, 16만대 수준이던 2022년과 비교해 20배 가까이 급승했다. 올 상반기 모니터용 OLED 출하량 점유율은 삼성디스플레이가 약 78%로 1위, LG디스플레이가 약 22%로 2위를 차지했다. 양사의 합산 글로벌 시장 점유율은 100%에 가깝다.
