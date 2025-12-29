공정위, 대형 유통사 대금 지급기한 절반으로 단축

직매입 30일·특약매입은 20일로

대금 미정산 방지… 내년 초 발의

뉴시스

공정거래위원회가 쿠팡·컬리 등 ‘공룡 이커머스’들의 ‘늑장 정산’ 관행을 손본다. 대규모 유통업체가 납품·입점업체에 대금을 지급해야 하는 법정 기한을 현행법의 절반 수준으로 단축하기로 했다.



공정위는 유통사의 대금 지급 기한을 대폭 단축하는 내용의 ‘대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률’ 개정을 추진한다고 28일 밝혔다. 대금 미정산으로 문제가 된 티몬·위메프 사태 등을 미연에 방지하겠다는 취지다.



개선안은 직매입 거래 시 상품 수령일로부터 60일인 현행 대금 지급 기한을 30일로 줄이도록 규정했다. 대신 거래 방식의 특성을 고려해 매입분을 1개월에 한 번씩 정산하는 경우는 매입 마감일부터 20일 이내에 지급하도록 예외를 뒀다. 또 백화점 등 오프라인 매장에서 주로 활용되는 ‘특약매입’(미판매 시 반품을 조건으로 상품을 매입했다가 판매 후 수수료를 공제한 대금을 지급) ‘위수탁’(판매 대행 후 수수료를 뗀 대금을 지급하는 방식) ‘임대을’(매장 임대의 대가로 매출액의 일정 비율을 임대료로 공제하고 지급) 거래 대금 지급 기한도 단축하기로 했다. 판매 마감일부터 40일인 현행 기준을 20일로 줄였다.



해당 조치는 일부 대규모유통업체들이 일부러 법정 상한에 맞춰 대금을 늦게 지급하는 관행을 감안한 것으로 보인다. 공정위가 납품업체와 직거래하는 대규모유통업체 71곳을 조사한 결과 평균 대금 지급 소요 기한은 27.8일이었다. 대금을 수시로 나눠 지급하는 경우는 평균 20.9일로 더 짧은 기간 안에 정산을 마치는 것으로 나타났다. 하지만 조사 대상 중 9곳(12.7%)은 수시로 나눠 지급하면서 정산 기한이 40~65일로 늘어났다. 온라인쇼핑몰의 경우 컬리(54.6일)와 쿠팡(52.3일)의 지급 기한이 상대적으로 길었다. 오프라인에서는 영풍문고(65.1일)와 다이소(59.1일)의 정산 기일이 상대적으로 늦었다. 공정위 관계자는 “쿠팡 등 일부 업체가 2021년 법정 시한이 생기자 특별한 사유 없이 지급일을 늦췄다”고 설명했다.



특약매입과 위수탁, 임대을 거래 역시 일부 업체의 늑장 지급 관행을 감안했다. 조사 결과 대급 지급까지 각 평균 23.2일, 21.3일, 20.4일이 걸리는 것으로 집계됐다. 하지만 특약매입은 77개 조사 대상 중 62.3%인 48곳, 위수탁은 43곳 중 20곳(46.5%), 임대을은 41곳 중 16곳(39.0%)이 20일을 넘겨 지급하고 있었다. 공정위 관계자는 “내년 초 법 개정안을 발의할 계획”이라고 밝혔다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



