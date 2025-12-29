中 부패로 낙마한 ‘호랑이’ 63명 역대 최다

시진핑 중국 국가주석의 고강도 반부패 사정이 이어지면서 올해 중국에서 부패 혐의로 낙마한 ‘호랑이’(고위 중앙간부)가 역대 가장 많은 63명을 기록했다.
26일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 당국은 티베트(시짱)자치구 인민대표대회 상무위원회 당조 부서기인 왕쥔(61)이 심각한 기율·법률 위반 혐의로 감찰·조사를 받고 있다고 24일 밝혔다. 이로써 올해 ‘호랑이 사냥’은 63명을 기록, 종전 최고인 지난해 58명보다 9%가량 늘었다.
중국에서는 전·현직 고위 관료 숙청을 ‘호랑이 사냥’, 하위직 간부 숙청을 ‘파리 사냥’, 해외로 도피한 부패 사범 처벌을 ‘여우 사냥’이라고 부른다. 호랑이는 부부장(차관)급 이상 간부로 당 중앙에서 직접 관리한다. 올해 낙마한 주요 호랑이로는 허웨이둥 중앙군사위원회 부주석과 먀오화 중앙군사위원, 이후이만 증권감독관리위원회 주석 등이 꼽힌다.
시 주석은 2013년 집권하면서 대대적인 반부패 사정 방침을 천명했다. 집권 2기 때인 2020년 18명, 2021년 25명, 2022년 32명에 이어 집권 3기 첫해인 2023년 45명, 지난해 58명의 호랑이가 낙마하는 등 해마다 기록을 경신했다.
중국공산당 중앙정치국은 25일 시 주석 주재로 회의를 열어 당 중앙기율검사위원회 및 국가감찰위원회의 업무보고를 받았다. 관영 신화통신은 “참석자들이 부패와의 전쟁을 한순간도 쉬지 않고 한 치의 양보도 없이 단호하게 추진하며 부패의 증상과 근본 원인 모두를 해결하기 위한 포괄적인 접근 방식을 심화하기로 합의했다”고 전했다.
베이징=송세영 특파원
