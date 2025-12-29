실탄 1.7조원 확보한 롯데케미칼… ‘돈 되는 첨단소재’ 중심 재편한다
고부가 스페셜티 사업 전환 속도
주력 NCC 설비 통합·감축 추진
구조조정이 진행 중인 국내 석유화학 업계에서 가장 먼저 사업재편안을 제출한 롯데케미칼이 고부가 소재 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다. 비핵심 사업 정리로 약 1조7000억원의 현금 유동성을 확보한 롯데케미칼은 기존 범용 제품 비중을 과감히 줄이는 대신 ‘돈 되는’ 첨단소재에 대한 투자를 대폭 늘릴 계획이다.
롯데케미칼은 스페셜티(고부가가치 제품) 소재 경쟁력을 강화하기 위해 전남 여수에 설립한 롯데엔지니어링플라스틱 공장이 일부 라인의 상업 생산을 개시했다고 28일 밝혔다. 이곳은 연간 50만t 규모의 국내 최대 단일 컴파운드 생산기지로 내년 하반기 준공되면 모빌리티, 정보기술(IT) 등 고객사가 원하는 고기능성 소재를 맞춤형으로 생산해 공급할 수 있게 된다. 향후 최고급 제품군에 속하는 슈퍼엔지니어링 플라스틱도 생산할 수 있도록 설비를 확충하는 중이다. 금속에 가까운 강도와 내열성을 지닌 슈퍼엔지니어링 플라스틱은 배터리, 항공우주 분야에서 수요가 크게 늘어날 것으로 전망된다. 롯데케미칼은 이차전지를 만드는 데 필요한 전지소재와 수소에너지 분야에 대한 투자도 확대한다는 방침이다.
롯데케미칼을 비롯한 석화 기업들의 스페셜티 전환은 산업 판도가 바뀌는 국면에서 살아남기 위한 생존 전략이다. 중국이 에틸렌 등 범용 제품을 쏟아내기 시작한 뒤로 원유를 수입해 만드는 한국산은 가격 경쟁력에서 밀린 지 오래다. 전기차와 AI 등 신산업 분야에선 기존 플라스틱의 한계를 뛰어넘는 가볍고 강하며 열에 강한 특수소재에 대한 수요가 늘고 있다. 스페셜티는 진입장벽이 높지만 범용 제품에 비해 고가에 거래되는 데다 공급자가 우위를 점하는 경우가 많아 경기에 큰 영향을 받지 않는다는 장점이 있다.
롯데케미칼의 기존 주력 사업인 나프타분해설비(NCC) 부문은 강도 높은 구조 개편이 진행 중이다. 롯데케미칼은 지난달 충남 대산공장 물적분할 후 HD현대케미칼과 합병하는 내용의 사업재편안을 제출한 데 이어 전남 여수 산단에서도 한화솔루션·DL케미칼·여천NCC와 중복 설비를 통합 조정하는 작업을 추진하고 있다. 이와 함께 지난해부터 상시적으로 비효율 사업을 정리하며 재무 건전성을 높이기 위해 애쓰고 있다. 말레이시아 합성고무 회사 청산, 파키스탄 자회사 매각 등을 통해 약 1조7000억원의 현금 유동성을 확보한 상태다.
