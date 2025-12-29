신한금융, 생산적 금융 추진단 출범
신한금융그룹은 110조원 규모의 생산적 금융 프로젝트 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’ 이행을 위한 조직개편을 실시했다고 28일 밝혔다.
이번 조직개편을 통해 발족한 ‘생산적 금융 추진단’은 생산적 금융 추진 위원회를 포함해 사무국과 투자, 대출, 재무 건전성, 포용금융 4개 분과로 구성된다. 생산적 금융을 추진하는 9개 자회사별 총괄 그룹장도 추진단과 협업 체계를 구축한다.
자회사도 금융 전담 조직을 신설하는데 신한은행은 여신그룹 내 ‘생산포용금융부’를 만든다. 신한투자증권은 발행어음 기반 ‘종합금융운용부’를 만들어 초혁신경제 기업 대상 투자 대출을 확대한다. 신한캐피탈도 상품 기능 중심의 조직 재편으로 투자 전문성을 높인다. 진옥동 그룹 회장은 “따뜻한 금융을 바탕으로 고객과 함께 성장하는 신한만의 지속 가능한 생산적 포용적 금융 모델을 확고히 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
이의재 기자
