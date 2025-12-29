美 백악관 최연소 대변인 레빗, 둘째 임신 깜짝 공개
미국 백악관 사상 최연소 대변인인 캐럴라인 레빗(28)이 둘째를 임신했다.
레빗 대변인은 26일(현지시간) 인스타그램에 크리스마스트리 앞에서 촬영한 본인 사진(사진)을 올리며 “최고의 크리스마스 선물로 내년 5월 딸이 태어난다”고 밝혔다. 이어 “가족에 친화적인 환경을 백악관에 조성해준 도널드 트럼프 대통령과 수지 와일스 비서실장에게 감사하다”며 “2026년은 멋진 해가 될 것이며 여자아이의 엄마가 될 수 있어 기대된다”고 덧붙였다.
지난 1월 트럼프 2기 행정부의 초대 백악관 대변인으로 발탁된 레빗은 60세 부동산 사업가인 남편 니콜라스 리치오와의 사이에서 지난해 7월 아들을 얻었다. 폴리티코는 “레빗은 백악관 대변인 사상 최초로 임신 중 직무를 수행할 예정”이라고 전했다.
