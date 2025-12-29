친환경 실천·취약계층 지원 등 ESG 경영 ‘앞장’
현대백화점그룹
현대백화점그룹이 ‘ESG 경영 모범 기업’으로서 입지를 공고히 하고 있다.
현대백화점그룹은 올해 한국ESG기준원(KCGS)이 실시한 ‘2025년 ESG 평가’에서 평가 대상 13개 상장 계열사 중 12개사가 통합 A등급 이상을 획득했다. 그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스를 비롯해 현대백화점, 현대홈쇼핑, 현대그린푸드, 한섬, 현대리바트, 현대퓨처넷, 현대이지웰, 현대에버다임, 현대바이오랜드, 지누스, 대원강업 등이 해당된다. 현대백화점은 환경(E)과 사회(S) 부문에서 유통업계 최초로 3년 연속 통합 A+등급을 받았다.
서스틴베스트 ESG 평가에서도 현대홈쇼핑과 현대백화점이 2조원 이상 상장사 부문 1·2위를 차지했다. 현대그린푸드는 5000억~2조원 미만 상장사 부문에서 상·하반기 연속 2위에 올랐다. 현대지에프홀딩스, 현대리바트, 한섬이 ‘ESG 베스트 기업 100’에 선정됐다.
이 같은 성적을 낸 데는 체계적이고 전략적인 ESG 경영이 있었기 때문으로 분석된다. 온실가스 감축, 친환경 패키지 도입, 자원순환 프로세스 구축 등과 취약계층 아동 지원, 자립준비 청년 지원 등 사회 공헌 프로그램도 이어가고 있다. 지배구조 부문에서도 선도적인 성과를 내고 있다. 현대백화점그룹은 2023년 지주회사 체제를 완성한 이후 중장기 배당정책 수립, 반기 배당 도입, 자사주 소각 등 다양한 주주가치 제고 노력을 실행해 왔다.
