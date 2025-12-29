특검 ‘신천지 수사’ 카드 꺼낸 민주… 국힘 “물타기·특검 무산 시도” 반발
통일교특검법 연내 처리 어려워져
여야가 12·3 비상계엄 사태 등에 대한 2차 종합 특검과 통일교 특검을 두고 충돌하고 있다. 더불어민주당은 새해 첫 법안으로 2차 특검을 통과시켜 내란 청산 기조를 이어가는 한편 통일교 특검 수사 대상에 신천지의 국민의힘 당원 가입 의혹까지 포함해 야당에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 그러나 국민의힘은 “시간을 끌면서 상황을 모면하려는 꼼수”라며 반발했다.
장동혁 국민의힘 대표는 28일 국회에서 열린 기자간담회에서 “뜬금없이 신천지 수사는 왜 하자는 것인가. 누가 봐도 물타기”라며 “이재명 대통령의 표현을 빌리자면 ‘참 말이 길고 자꾸 옆으로 새는’ 것”이라고 비판했다. 이어 “대장동 국정조사처럼 말도 안 되는 조건을 걸고 트집 잡아 대충 협상하는 척하다가 특검을 무산시키려는 것”이라고 강조했다.
장 대표는 특검 추천권을 두고도 “민주당 성향 단체에 추천권을 주고 대통령의 선택지를 열어둔다면 다른 기관에서 후보 100명을 추천해도 아무런 의미가 없다”고 지적했다. 여당은 대한변호사협회·법학교수회·법학전문대학원협의회 등에 추천권을 부여해야 한다는 입장이지만 국민의힘은 조국혁신당과 개혁신당이 합의해 2명을 추천하는 방안을 제시한 상태다.
민주당은 “신천지 특검은 왜 안된다는 것이냐”며 신천지 대상 특검에 ‘물타기’라고 반발하는 야당에 오히려 진정성이 없다고 반박했다.
여야 원내지도부는 이날 통일교 특검 추천 방식과 수사 대상 등을 두고 협의했으나 합의에 이르지 못했다. 양측이 추천권, 특검 대상 등을 두고 팽팽한 줄다리기를 이어가면서 통일교 특검법의 연내 처리는 사실상 어려워졌다는 관측이 제기된다.
국민의힘은 2차 특검에 대해선 절대 수용할 수 없다는 입장이다. 장 대표는 “국민이 강하게 요구하는 통일교 특검은 뭉개면서 개딸들만 반영하는 (2차) 종합 특검은 악착같이 밀어붙이려 한다”며 “내년 지방선거에서 내란몰이를 계속하려는 전략”이라고 비판했다. 반면 박수현 민주당 수석대변인은 “증거 없는 내란몰이라고 선동하기 전에 계엄 쿠데타로 국민께 씻을 수 없는 상처를 입힌 것에 대해 사죄하는 것이 순서”라고 반박했다.
