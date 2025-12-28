물음표 여전한 장동혁의 선자강론
張 “장·한·석 연대론 시기상조”
섣부른 외연 확장에 부정적 입장
한동훈 선긋고 이준석엔 여지
장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 전 국민의힘 대표, 이준석 개혁신당 대표와의 연대론에 대해 “시기적으로 맞지 않다”며 시기상조라는 입장을 밝혔다. 섣부른 연대보다 자강을 이룬 뒤 단계적 외연 확장에 나선다는 뜻이지만 당 안팎에선 의구심도 여전하다. 다만 개혁신당과의 연대에는 여지를 남겨 온도 차가 감지된다.
장 대표는 28일 기자간담회에서 “지방선거 승리를 위한 여러 연대가 가능하지만 국민의힘이 어떻게 변화하고 혁신할지에 대한 방안도 말씀드리지 못한 상황”이라며 “당내 혁신과 변화라는 자강을 논하는 단계에서 계속 연대를 언급하는 건 시기적으로 맞지 않다”고 말했다. 이어 “지선을 5개월 앞둔 시점에서 벌써 연대를 논의하는 건 스스로 쇄신할 시간을 놓치는 것”이라며 “국민이 수긍할 수 있는 명분을 갖고 감동을 주는 방식으로 해야 효과가 있다고 생각한다”고 강조했다.
다만 장 대표는 이 대표와의 연대에 대해서는 여지를 남겼다. 장 대표는 이 대표, 한 전 대표와의 연대가 동시에 거론되는 이른바 ‘장·한·석(장동혁·한동훈·이준석) 연대론’에 대해 “당내 인사 문제를 두고 연대라는 표현을 사용하는 것에 동의하기 어렵다”면서도 “다만 개혁신당과의 연대 표현에 대해서는 특별히 문제 삼지 않겠다”고 했다. 이 대표와 달리 자당 소속인 한 전 대표와의 정치적 문제 해결을 위해 연대라는 표현을 쓰는 것 자체가 성립하지 않는다는 취지다. 한 중진 의원은 “지선 전 이 대표와의 연대는 필요하다고 보지만 한 전 대표는 잘 모르겠다”며 “만약 필요하다면 당내 통합 차원에서 추후 이뤄지지 않겠느냐”고 말했다.
장 대표는 한 전 대표를 겨냥해 “형식적인 외연 확장에 동의하기 어렵다”며 “1+1이 2가 되지 않거나 2에 머문다면 그건 외연 확장이 아니다”고 선을 그었다. 당원게시판 논란 등 한 전 대표에 대한 당내 비토론이 강한 상황에서 섣부른 연대가 오히려 부정적 영향을 줄 가능성에 대한 우려다. 지도부 관계자는 “대표의 당원 중심 기조는 변함없다”며 “당원은 한 전 대표가 당게 논란 등을 결자해지하길 바랄 것”이라고 말했다.
장 대표는 형식적 연대론보다 당내외 인사로부터 혁신 방향에 대한 의견을 두루 들으며 내실을 먼저 다진다는 구상이다. 새해에는 이명박·박근혜 전 대통령을 예방하기로 했다. 장 대표는 참신한 인재 영입 방향 등 연초 자강 구상을 정리한 패키지 쇄신안을 발표할 예정이다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
