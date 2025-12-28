물음표 여전한 장동혁의 선자강론

張 “장·한·석 연대론 시기상조”

섣부른 외연 확장에 부정적 입장

한동훈 선긋고 이준석엔 여지

장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 장 대표는 정치권 일각에서 제기된 ‘장·한·석’(장동혁·한동훈·이준석) 범보수 연대론에 선을 긋고 외연 확장보다는 자강이 먼저라는 입장을 밝혔다. 이병주 기자

장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 전 국민의힘 대표, 이준석 개혁신당 대표와의 연대론에 대해 “시기적으로 맞지 않다”며 시기상조라는 입장을 밝혔다. 섣부른 연대보다 자강을 이룬 뒤 단계적 외연 확장에 나선다는 뜻이지만 당 안팎에선 의구심도 여전하다. 다만 개혁신당과의 연대에는 여지를 남겨 온도 차가 감지된다.



장 대표는 28일 기자간담회에서 “지방선거 승리를 위한 여러 연대가 가능하지만 국민의힘이 어떻게 변화하고 혁신할지에 대한 방안도 말씀드리지 못한 상황”이라며 “당내 혁신과 변화라는 자강을 논하는 단계에서 계속 연대를 언급하는 건 시기적으로 맞지 않다”고 말했다. 이어 “지선을 5개월 앞둔 시점에서 벌써 연대를 논의하는 건 스스로 쇄신할 시간을 놓치는 것”이라며 “국민이 수긍할 수 있는 명분을 갖고 감동을 주는 방식으로 해야 효과가 있다고 생각한다”고 강조했다.



다만 장 대표는 이 대표와의 연대에 대해서는 여지를 남겼다. 장 대표는 이 대표, 한 전 대표와의 연대가 동시에 거론되는 이른바 ‘장·한·석(장동혁·한동훈·이준석) 연대론’에 대해 “당내 인사 문제를 두고 연대라는 표현을 사용하는 것에 동의하기 어렵다”면서도 “다만 개혁신당과의 연대 표현에 대해서는 특별히 문제 삼지 않겠다”고 했다. 이 대표와 달리 자당 소속인 한 전 대표와의 정치적 문제 해결을 위해 연대라는 표현을 쓰는 것 자체가 성립하지 않는다는 취지다. 한 중진 의원은 “지선 전 이 대표와의 연대는 필요하다고 보지만 한 전 대표는 잘 모르겠다”며 “만약 필요하다면 당내 통합 차원에서 추후 이뤄지지 않겠느냐”고 말했다.



장 대표는 한 전 대표를 겨냥해 “형식적인 외연 확장에 동의하기 어렵다”며 “1+1이 2가 되지 않거나 2에 머문다면 그건 외연 확장이 아니다”고 선을 그었다. 당원게시판 논란 등 한 전 대표에 대한 당내 비토론이 강한 상황에서 섣부른 연대가 오히려 부정적 영향을 줄 가능성에 대한 우려다. 지도부 관계자는 “대표의 당원 중심 기조는 변함없다”며 “당원은 한 전 대표가 당게 논란 등을 결자해지하길 바랄 것”이라고 말했다.



장 대표는 형식적 연대론보다 당내외 인사로부터 혁신 방향에 대한 의견을 두루 들으며 내실을 먼저 다진다는 구상이다. 새해에는 이명박·박근혜 전 대통령을 예방하기로 했다. 장 대표는 참신한 인재 영입 방향 등 연초 자강 구상을 정리한 패키지 쇄신안을 발표할 예정이다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 전 국민의힘 대표, 이준석 개혁신당 대표와의 연대론에 대해 “시기적으로 맞지 않다”며 시기상조라는 입장을 밝혔다. 섣부른 연대보다 자강을 이룬 뒤 단계적 외연 확장에 나선다는 뜻이지만 당 안팎에선 의구심도 여전하다. 다만 개혁신당과의 연대에는 여지를 남겨 온도 차가 감지된다.장 대표는 28일 기자간담회에서 “지방선거 승리를 위한 여러 연대가 가능하지만 국민의힘이 어떻게 변화하고 혁신할지에 대한 방안도 말씀드리지 못한 상황”이라며 “당내 혁신과 변화라는 자강을 논하는 단계에서 계속 연대를 언급하는 건 시기적으로 맞지 않다”고 말했다. 이어 “지선을 5개월 앞둔 시점에서 벌써 연대를 논의하는 건 스스로 쇄신할 시간을 놓치는 것”이라며 “국민이 수긍할 수 있는 명분을 갖고 감동을 주는 방식으로 해야 효과가 있다고 생각한다”고 강조했다.다만 장 대표는 이 대표와의 연대에 대해서는 여지를 남겼다. 장 대표는 이 대표, 한 전 대표와의 연대가 동시에 거론되는 이른바 ‘장·한·석(장동혁·한동훈·이준석) 연대론’에 대해 “당내 인사 문제를 두고 연대라는 표현을 사용하는 것에 동의하기 어렵다”면서도 “다만 개혁신당과의 연대 표현에 대해서는 특별히 문제 삼지 않겠다”고 했다. 이 대표와 달리 자당 소속인 한 전 대표와의 정치적 문제 해결을 위해 연대라는 표현을 쓰는 것 자체가 성립하지 않는다는 취지다. 한 중진 의원은 “지선 전 이 대표와의 연대는 필요하다고 보지만 한 전 대표는 잘 모르겠다”며 “만약 필요하다면 당내 통합 차원에서 추후 이뤄지지 않겠느냐”고 말했다.장 대표는 한 전 대표를 겨냥해 “형식적인 외연 확장에 동의하기 어렵다”며 “1+1이 2가 되지 않거나 2에 머문다면 그건 외연 확장이 아니다”고 선을 그었다. 당원게시판 논란 등 한 전 대표에 대한 당내 비토론이 강한 상황에서 섣부른 연대가 오히려 부정적 영향을 줄 가능성에 대한 우려다. 지도부 관계자는 “대표의 당원 중심 기조는 변함없다”며 “당원은 한 전 대표가 당게 논란 등을 결자해지하길 바랄 것”이라고 말했다.장 대표는 형식적 연대론보다 당내외 인사로부터 혁신 방향에 대한 의견을 두루 들으며 내실을 먼저 다진다는 구상이다. 새해에는 이명박·박근혜 전 대통령을 예방하기로 했다. 장 대표는 참신한 인재 영입 방향 등 연초 자강 구상을 정리한 패키지 쇄신안을 발표할 예정이다.이강민 기자 river@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지