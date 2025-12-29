공모펀드 1년새 자금 유입 3배… 주식으로 ‘머니무브’ 신호

작년 22조, 올해 66조 넘게 유입

고령층·자산가, 투자 관심 높아져

부동산에서 금융투자로 자산 배분



올해 상장지수펀드(ETF)를 제외한 공모펀드에 지난해 대비 3배 넘는 자금이 유입된 것으로 나타났다. 공모펀드는 ETF보다 접근성이 떨어지고 운용 보수가 높다는 점에서 상대적으로 노년층이나 고액 자산가의 주요 투자 수단으로 여겨진다. 최근 주식 시장 활성화로 전 연령대에서 투자에 관한 관심이 커지면서 주식 시장으로 ‘머니무브’가 가속화되고 있다는 분석이 나온다.



28일 금융투자협회 종합통계에 따르면 올해 1월부터 지난달 28일까지 ETF를 제외한 공모펀드(주식형 혼합형 등 모두 포함)에 총 66조8442억원이 유입됐다. 이는 지난해 총 유입액(21조9537억원) 대비 204.48% 증가한 규모다. 2023년 유입액(5조8666억원)과 비교하면 1039.40% 급증했다.



공모펀드는 ETF 시장이 급속도로 커지면서 상대적으로 쪼그라들었다. 운용 보수가 0%대인 ETF와 달리 공모펀드는 1%대로 높은 수준을 유지하고 ETF보다 상품 정보의 투명성이 떨어져 투자자들의 선택을 받지 못했다. 공모펀드도 현재는 모바일트레이딩시스템(MTS) 등 비대면으로 매매가 가능하게 돼 있지만 투자 종목 등 상세 포트폴리오까지 공개되는 ETF에 비해서는 정보가 제한적이다.



증권 업계는 이러한 공모펀드의 단점에도 불구하고 올해 투자금이 지난해보다 3배 넘게 늘었다는 것은 결국 주식 시장 전반에 투자자들의 관심이 크게 늘었기 때문이라고 분석한다. 20~40대 투자자가 주로 ETF를 활용한다면 50대 이상 등에서는 펀드를 통해 활발히 투자에 나서고 있다는 것이다.



한 공모펀드 분야 관계자는 “고액 자산가들이나 노년층은 본인이 비대면으로 상품을 직접 거래하기보다 은행이나 증권사 창구에서 직원의 설명을 듣고 상품을 선택하는 것을 선호한다”며 “잘 알려지지는 않았지만 최근 공모펀드를 찾고 가입하는 고객이 많아지는 추세”라고 전했다. 그는 이어 “정부에서 추진하는 밸류업 정책으로 지수가 많이 올라 모든 연령대에서 투자에 대한 관심이 커진 것 같다”고 덧붙였다.



올해 하반기 들어 부동산 시장이 관망세였다는 점도 주식시장으로의 자금 이동을 부추겼다는 평가다. 한 증권업계 관계자는 “올해 금리 인하 기대가 구체화되고 정부의 증시 활성화와 기업 가치 제고 정책에 대한 기대감이 형성되면서 증시에 대한 투자 심리가 전반적으로 개선됐다”며 “부동산 시장이 관망세였던 점도 투자자 자금이 점진적으로 주식 및 펀드 시장으로 이동하는 데 영향을 끼쳤다”고 설명했다.



전문가들은 공모펀드 시장 활성화가 일시적이거나 단기적인 유행이 아닐 것으로 보고 있다. 그보다 투자자들의 자산 배분 전략이 예·적금이나 부동산 중심에서 보다 적극적인 금융투자 중심으로 전환되고 있다는 점을 보여주는 신호라고 강조했다. 업계 관계자는 “직접 투자에 대한 부담을 느끼는 투자자들이 변동성 장세 국면에서 펀드를 통해 분산 투자에 나서고 있다”고 말했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



