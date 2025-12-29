현금 덜 쓰지만 보유량은 되레 늘었다
개인 현금 사용 36% ↓ 보유 48% ↑
현금 없는 사회 반대 여론도 더 커
신용카드와 각종 전자결제가 보급되면서 현금 사용량이 나날이 줄고 있는 것으로 나타났다. 특히 기업의 현금 사용 규모는 4년 만에 기존의 8분의 1 이하로 급감했다. 다만 기업이 불확실성에 대비해 ‘비상금’ 성격으로 보유하는 현금은 같은 기간 오히려 두 배 넘게 늘었다.
한국은행은 28일 이 같은 내용을 담은 ‘2025년 경제주체별 화폐사용현황 종합 조사 결과’를 발표했다. 이전까지 3년 주기로 따로 실시했던 ‘현금사용행태 조사’와 ‘화폐사용 만족도 조사’를 통합해 4년 만에 재실시한 결과다.
조사 결과 개인의 월 평균 현금 사용액은 2021년 50만6000원에서 올해 32만4000원으로 36.0% 감소했다. 기업의 현금 사용 감소 폭은 더 컸다. 같은 기간 911만7000원에서 112만7000원까지 87.6%나 줄어 감소 추세가 훨씬 가팔랐다. 이 같은 현금 사용 감소의 원인을 한은은 “카드와 각종 페이 사용이 일상화한 때문”이라고 분석했다.
하지만 사용액이 줄었음에도 현금을 쌓아 두는 규모는 개인과 기업 모두 반대로 증가했다. 향후 금리나 경제·경영 환경에 대한 불확실성이 커지면서 비상금 개념으로 현금을 비축하는 경우가 늘어난 것으로 분석된다. 실제로 개인의 현금 보유 규모는 2021년 43만6000원에서 올해 64만4000원으로 47.7% 뛰었다. 기업의 보유 현금은 2021년 469만5000원에서 올해 977만8000원으로 두 배 넘게 증가했다.
‘현금 없는 사회’에 대한 여론도 매우 반대(9.4%), 대체로 반대(36.4%)를 합쳐 45.8%가 반대 의견을 드러내 여전히 매우 찬성(0.6%)과 대체로 찬성(17.1%)보다 높은 비중을 유지했다. 반대 이유로는 ‘금융약자의 거래가 불편해질 수 있다(39.1%)’ ‘비상시 경제활동이 곤란해진다(22.2%)’가 주로 꼽혔다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사