車 보험료도 5년 만에 오르나… 내년 1%대 인상 유력
손해율 증가… 올해 6000억대 적자
실손도 올라 보험료 부담 커질 듯
자동차보험료가 내년 평균 1%대 인상될 것으로 전망된다. 인상이 현실화하면 2021년 이후 5년 만이다. 손해보험업계는 2022년부터 4년 연속 자동차보험료를 인하했지만 보험료 대비 손해액을 의미하는 손해율이 뛰면서 적자 규모가 한계에 이른 것으로 분석된다.
28일 금융 당국과 손보업계에 따르면 삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험은 지난 26일 기준 보험개발원에 자동차보험료 요율 검증 의뢰를 마쳤다. 손보사 대부분 2.5% 수준의 인상률을 제시한 것으로 알려졌다. 다만 금융 당국과 협의 과정에서 1.3~1.5% 수준의 인상률이 유력하게 검토되는 것으로 전해졌다. 올해 상반기 대형 손보사 4곳의 자동차보험 시장 점유율이 85.3%에 달하는 만큼 아직 검증을 맡기지 않은 보험사도 유사한 수준으로 보험료율을 인상할 가능성이 크다.
손보사들은 당국의 ‘상생 금융’에 동참하면서 2022년 1.2~1.4%, 2023년 2.0~2.5%, 지난해 2.1~3.0%, 올해는 0.6~1.0% 등 자동차보험료를 꾸준히 인하했다. 그러나 최근 4년 연속 자동차보험료 인하가 누적되고 사고 1건당 손해액이 증가하면서 손해율 부담이 한계에 이르렀다는 입장이다.
올해 11월 기준 대형 4개사의 자동차보험 손해율은 약 92%다. 1∼11월 누적 손해율도 86.2%로 지난해 같은 기간보다 3.8% 포인트 올랐다. 통상 자동차 보험 손해율은 80%를 손익분기점으로 여긴다.
금융감독원에 따르면 지난해 자동차보험 손익은 4년 만에 97억원 적자를 냈다. 올해는 6000억원대로 적자 규모가 확대될 것이란 전망도 나온다. 이에 더해 보험사가 사고 차량 수리에 지급하는 수리비인 정비수가가 내년 2.7% 인상되면 손해율이 더 악화할 수 있다는 게 업계 전망이다.
금융 당국도 이 같은 상황을 고려해 손보사에 내년 추가 인하를 요구하지는 않을 것이란 관측이다. 보험개발원의 요율 검증이 내년 1∼2월 중 마무리되면 2월쯤부터 차례로 실제 보험료에 적용될 것으로 예상된다.
내년 실손의료보험이 평균 약 7.8% 오르는 데 이어 자동차보험료까지 오를 경우 보험료 부담은 더 커질 것으로 보인다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사