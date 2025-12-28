술 마시면 시동 안 걸려… 음주운전 방지장치 내년 도입
상습 음주운전 규제·처벌 강화
약물운전도 측정 불응죄 신설
상습 음주운전과 약물운전에 대한 규제가 강화된다. 음주운전 감지 시 시동이 걸리지 않게 하는 ‘음주운전 방지장치’가 도입되고 약물 측정 불응죄도 신설된다.
28일 경찰청이 발표한 ‘2026년 달라지는 도로교통법령’에 따르면 최근 5년 내 2회 이상 음주운전 적발자가 2년의 결격 기간 이후 면허를 재취득할 경우 차량에 음주운전 방지장치를 부착하도록 한 조건부 면허 제도가 내년 10월 시행된다. 이 장치가 설치되면 음주 감지 시 차량 시동이 걸리지 않는다. 설치 비용은 약 300만원이다. 경찰은 장치 대여가 가능하도록 한국도로교통공단과 협의 중이다.
방지장치 없이 운전하면 1년 이하 징역 또는 300만원 이하 벌금에 처하거나 면허가 취소될 수 있다. 다른 사람이 대신 호흡해 음주 감지를 피한 뒤 운전하다 걸리면 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처해진다. 5년 이내 음주운전자 중 재범 비중이 약 40%에 이른다는 점을 고려해 처벌을 강화한 것이다.
내년 4월부터는 약물 측정 불응죄가 신설되는 등 약물운전 처벌도 강화된다. 약물운전 처벌 기준은 ‘3년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금’에서 ‘5년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금’으로 상향된다. 프로포폴, 졸피뎀 등 향정신성의약품에 취해 운전하다 사고를 내는 경우가 급증하는 데 따른 조치다.
제1종 면허 발급은 엄격해진다. 기존에는 7년 무사고 요건만 충족하면 제2종 운전면허 소지자가 적성검사만으로 1종 면허를 취득할 수 있었다. 내년 3월부터는 자동차보험 가입 증명서 등으로 실제 운전 경력을 입증한 경우에만 적성검사 후 1종 면허를 발급받을 수 있다.
운전면허 갱신 제도도 개선된다. 기존 운전면허 갱신 기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 일괄적으로 부여돼 연말에 민원이 집중됐다. 내년부터는 개인별 생일을 기준으로 전후 6개월 동안 갱신이 가능하도록 산정 기준이 바뀐다.
김호승 경찰청 생활안전교통국장은 “도로에서 국민의 생명을 위협하는 행위는 강력하게 단속하고 일상의 불편은 적극 개선하겠다”고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사