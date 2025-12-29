한국 대표기업 매출성장률, 日의 10배… ‘수익성’은 美기업
경총, 한·미·일 주요기업 비교
K방산·반도체 성장세 가팔라
올해 들어 3분기까지 한·미·일 주요 기업 실적을 비교해 보니 한국 기업들의 매출 성장률이 가장 높은 것으로 나타났다. 다만 수익성 지표인 영업이익률(매출액 대비 영업이익 비율)은 미국 기업들이 1위를 차지했다.
한국경영자총협회는 28일 이 같은 내용의 ‘한·미·일 업종별 대표기업 경영실적’ 보고서를 발표했다. 경총은 반도체 철강 자동차 방산 제약·바이오 인터넷서비스 정유 등 7개 업종 38개 주요 기업의 매출액 증가율과 영업이익률, 부채비율을 분석했다.
한국 주요 업종 대표기업(14개사)의 평균 매출 성장률은 14%로 집계됐다. 이는 미국(14개사) 7.8%의 1.8배, 일본(10개사) 1.4%의 10.0배 높은 수준이다. 업종별로는 방산(42.3%)과 반도체(22.5)의 성장세가 가팔랐고, 철강(-3.4%), 정유(0.6%)는 저조했다. 미국은 반도체와 인터넷서비스가, 일본은 방산 자동차가 높은 성장률을 기록했다.
영업이익률은 미국이 17.9%로 가장 높았다. 미국은 제약·바이오(38.0%), 인터넷서비스(36.9%)의 수익성이 높게 나타났다. 한국은 제약·바이오(32.1%)와 반도체(26.7%)가 선전했으나, 전체 영업이익률은 14.7%로 2위에 올랐다. 일본은 5.5%에 그쳤다.
국가와 무관하게 업종별로 철강·정유를 제외한 5개 업종의 매출액이 증가했고 영업이익률은 반도체를 포함한 4개 업종이 10%를 상회했다. 하상우 경총 경제조사본부장은 “내년에는 미국 관세 인상으로 인한 영향이 본격화되고 글로벌 경기 둔화로 어려움이 더 커질 수 있는 만큼 세제 개선, 규제 완화 같은 정책적 지원이 더 과감하게 이뤄질 필요가 있다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
