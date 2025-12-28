미국서 ‘메가처치’ 번성… 할리우드식 연출·탈정치가 비결
미국 텍사스주 휴스턴의 한 농구 경기장에는 매주 4만5000명의 교인이 모인다. 조엘 오스틴 목사가 이끄는 레이크우드 교회가 예배 성전으로 이 농구장을 활용하고 있기 때문이다. 지난 크리스마스이브에도 농구장은 빨간색 옷을 맞춰 입은 사람들로 가득 찼다. 이날 예배는 할리우드 영화나 대형 뮤지컬의 한 장면을 떠올리게 했다. 목사가 아기 예수의 이야기를 시작하자 농구장 한쪽의 거대한 스크린이 반짝였고 단상에는 하얀 안개가 퍼졌다. 이어 한 여성이 스페인어로 ‘고요한 밤 거룩한 밤’을 노래하기 시작했다. 이 같은 연출은 예배에 참여한 이들에게 고양감을 선사했다.
영국 시사지 이코노미스트는 26일(현지시간) “미국의 많은 교회가 빈 좌석을 채우느라 고군분투하고 있지만 1800여개의 메가처치(대형 교회)들은 할리우드 스타일의 연출을 통해 오히려 덩치를 키우고 있다”면서 “이들 교회가 미국 기독교 지형을 바꾸고 있다”고 전했다. 소규모 교회들은 코로나19 팬데믹을 거치며 침체된 반면, 대형 교회들은 잠재적 신자들의 이목을 집중시킬 수 있는 이벤트로 위기를 극복했다는 분석이다. 일례로 조지아주 애틀랜타의 노스포인트 커뮤니티 교회는 최근 주일 예배 때 새로운 교인을 위해 인공 눈을 뿌리며 오프닝 공연을 펼쳤다.
미국 대형 교회의 성장에는 경직된 교리와 예배 방식, 장소의 제한에서 탈피한 점도 주효했다. 테드(TED) 강연 스타일로 예배를 진행하는가 하면, 청바지와 나이키 운동화 차림이 교회 복장처럼 여겨지게끔 지나친 형식주의와 거리를 둔 것이다. 대형 교회들은 성도들이 쉽게 방문할 수 있도록 학교 체육관이나 극장을 예배 장소로 정하고, 일상을 교회에서 보낼 수 있도록 일종의 생활 인프라도 제공한다. 이코노미스트는 “교인들은 교회에서 즉석 스포츠 경기를 하고 부부 상담을 받으며 분노 조절 수업도 듣는다”며 “교회는 단순한 주일 예배 장소 이상의 의미를 갖게 됐다”고 분석했다. 이어 “엄격한 교리를 가진 전통적인 교파에 얽매이기보다는 대중적이고 유연하게 설계된 브랜드를 구축하고 있다”고 설명했다.
정치와의 거리 두기도 대형 교회 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 정치적 신념 차이로 교인들이 갈라지는 상황을 방지하는 것이다. 이코노미스트는 “미국 대형 교회 목사들은 정치 설교를 하지 않는다”면서 “도널드 트럼프 행정부가 공개적으로 정치 후보를 지지한다고 밝힌 목사에게 면세 혜택을 박탈하던 규정을 폐지했지만 대부분의 목사들은 정치적 발언을 시작할 계획이 없는 것으로 조사됐다”고 전했다.
