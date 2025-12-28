비트코인 송금 주소 바꿔치기… 17억 가로챈 외국인 해커 압송
윈도우 인증 위장한 악성코드 유포
한국인 피해자 8명… 6개국 공조 성과
악성프로그램을 유포해 가상자산 전송 수신 주소를 바꾸는 수법으로 17억원 이상 가상자산을 가로챈 외국인 해커가 한국으로 송환됐다.
경찰청 국가수사본부는 한국인 등을 상대로 가상자산을 편취한 혐의를 받는 리투아니아 국적 A씨(29)를 조지아에서 검거해 국내로 송환했다고 28일 밝혔다. A씨는 2020년 4월부터 2023년 1월까지 마이크로소프트 윈도 정품 인증 프로그램으로 위장한 악성프로그램 ‘KMSAuto’를 전 세계에 280만 차례 유포한 혐의를 받는다.
이 악성프로그램은 가상자산 전송 시 수신 주소를 해커가 지정한 주소로 자동 변경한다. 이 같은 ‘메모리 해킹’ 피해를 본 가상자산 주소는 3100개에 달한다. A씨는 이를 통해 8400여 차례 모두 17억원 상당의 가상자산을 가로챈 것으로 파악됐다. 한국인 피해자 8명의 피해 금액은 1600만원으로 조사됐다.
경찰은 2020년 8월 ‘비트코인 1개를 송금했는데 엉뚱한 주소로 전송됐다’는 신고를 접수하고 수사에 착수했다. 국내 가상자산 거래소, 해외 6개국 등과 공조해 자금 흐름을 추적했다. 지난해 12월 리투아니아 당국과 합동작전을 벌여 A씨 주거지를 압수수색하고 휴대전화와 노트북 등 전자기기 22점을 확보했다. 조지아로 입국하던 A씨는 인터폴 적색수배를 통해 지난 4월 체포됐다.
경찰은 범죄인 인도 절차를 거쳐 신병을 국내로 송환했다. 경찰 관계자는 “앞으로도 국경 없는 사이버 범죄에 대해 전 세계 법집행기관과 협력해 송환하는 등 엄정 대응할 예정”이라며 “출처가 불분명한 프로그램은 (사용에) 주의해야 한다”고 말했다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사