‘한국형 FBI’ 거론 속 중수청 수사권 ‘8+α’ 확대 검토

중수청·공소청법 연내 입법 예고 방침



중수청 수사범위 8대 범죄 이상 탄력

근무 선호도 낮아 인력 확보 고심

공소청은 검사 직무 범위 핵심 사안



국무총리실 산하 검찰개혁추진단이 중대범죄수사청의 직접수사 범위를 공직자·대형참사 등을 포함해 ‘8대 범죄+α(알파)’로 확대하는 방안을 검토하고 있다. 아예 수사 범위를 확대해 ‘한국형 FBI(연방수사국)’를 지향해야 한다는 의견도 나오는 상황에서 추진단은 연내 중수청·공소청법을 입법예고하겠다는 방침이다.



28일 정부 관계자에 따르면 추진단은 예정대로 이달 말 두 법안의 입법예고를 위해 막판 논의를 이어가고 있다. 행정안전부·법무부도 정부 입법안을 검토 중이다.



추진단과 부처에서는 주로 검찰의 수사 범위, 경찰과의 공조, 인력 확보 방안과 관련해 의견 교환이 이뤄지는 것으로 파악됐다. 중수청의 수사 범위는 8대 범죄 이상으로 늘리자는 의견이 탄력을 받는 것으로 알려졌다. 부패·경제·공직자·선거·방위사업·대형참사·마약·내란 및 외환 범죄에 추가 범죄를 더할 가능성이 있다. 다만 마약·선거 범죄의 경우 관세청·국가수사본부가 나서고 있기 때문에 신중한 접근이 필요하다는 지적도 나온다.



검찰개혁의 가장 큰 걸림돌인 인력 확보 방안에 대해서도 고심 중이다. 무엇보다 검·경 모두에서 중수청 근무에 대한 선호도가 낮다. 대검찰청 검찰제도개편 태스크포스(TF)가 지난달 5~13일 검찰 구성원 전체를 대상으로 진행한 설문조사에서 검사 910명 중 7명(0.8%)만 중수청 근무를 희망한다고 답했다. 경찰 내부에서도 수사에만 집중하는 중수청 근무를 두고 격무를 우려하는 목소리가 나온다.



또 하나의 핵심 사안은 공소청 검사의 직무 범위다. 직접수사 개시 기능을 중수청으로 이관하면 공소청 검사의 직무에서 ‘직접수사 개시 대상 이외의 수사’(보완수사)를 인정할지를 논의해야 한다. 추진단 자문위원회 내에서도 보완수사권 폐지·유지안이 다양한 상태다. 보완수사권 폐지에 찬성하는 위원 사이에서도 극히 제한적 범위에서 예외적 인정을 허용해야 한다는 의견이 있고, 유지에 찬성하는 입장 중에도 그 범위를 제한적으로 운용해야 한다는 의견이 제기된다. 존폐 자체뿐 아니라 방법론에서도 논의가 필요한 상황이다.



만약 공소청 검사의 보완수사권이 인정되지 않는다면 경찰 수사 의존도가 커진다. 추진단 내에선 경찰 수사 역량이 최근 향상되면서 원활한 공조가 이뤄질 것이란 기대와 함께 부실 수사, 수사 지연 등 부작용을 최소화해야 한다는 우려도 공존하고 있다.



박찬운 자문위원장은 지난 4일 기자간담회에서 “디테일한 것까지 논의할 시간이 없었지만 공소청법에 넣어야 하는 내용(공소청 검사의 직무범위)을 검토하기 위해 보완수사를 논의했다”고 말했다. 그는 ‘제3의 방법’도 거론하며 “공소청법에서는 보완수사 논의를 하지 않고도 입법 기술적으로 넘어가는 방법, 보완수사를 형소법 논의에서 정리하는 방식의 조직법 설계도 있을 수 있다”고 부연했다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



