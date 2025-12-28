“큰아들 몰아준다고 집안 잘되지 않아”
조국,호남 찾아 민주당 독점 깨기
조국 조국혁신당 대표가 주말까지 호남을 찾으며 연말 지역 밀착 행보를 이어갔다. 내년 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당의 텃밭에서 대안 세력으로 자립할 기반을 만들기 위한 밑작업으로 해석된다. 조 대표는 28일 페이스북에 전북 방문 사진을 올리며 “경쟁으로 호남 변화와 혁신을 이룰 것”이라고 밝혔다. 그는 전날에도 전북 정읍(사진)과 부안, 전남 곡성 민생 현장을 차례로 돌았다. 앞서 지난 24일과 26일에는 광주·전남에서 공개 일정을 소화했다.
메시지는 일관되게 민주당의 독점 구도를 바꿔야 한다는 데 초점을 맞췄다. 조 대표는 정읍 샘고을시장에서 “큰아들에게만 몰아준다고 집안이 잘되지 않는다. 둘째아들, 둘째딸도 잘할 수 있다”고 말했다. 지역경제 침체를 거론하며 ‘전북 홀대’ 정서도 자극했다.
28일에도 당 차원의 공세는 이어졌다. 박병언 대변인은 호남에서 내년 지선 출마를 준비 중인 인사가 민주당 시당위원장에게 고액 후원을 했다는 사실을 거론하며 “민주당 공천만 받으면 당선된다고 하는 호남 지방정치의 현주소를 적나라하게 보여주는 장면”이라고 논평했다. 조 대표도 앞서 관련 보도를 공유하며 “왜 이런 일이 일어나는지 호남 정치권은 다 알 것”이라고 비판했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
