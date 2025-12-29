머스크 제치고… ‘올해의 테크 거물’ 엘리슨
주가 급등… 9월엔 ‘세계 2위 부자’
미국 소프트웨어업체 오라클 창업자인 래리 엘리슨(81·사진) 회장이 블룸버그통신 선정 ‘올해의 테크 거물’에 이름을 올렸다.
블룸버그는 26일(현지시간) ‘2025년을 정의한 테크 거물’로 엘리슨 회장을 지목하며 “그는 올해 경제계 주요 사건마다 등장해 존재감을 과시했다”고 소개했다. 이어 “올해 초만 해도 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 선정될 것처럼 보였지만, 12개월의 혼란이 지나간 지금은 머스크보다 엘리슨에게 자격이 있다”고 평가했다.
머스크는 미국 도널드 트럼프 2기 행정부에서 정부효율부(DOGE) 수장을 맡아 연방정부 구조조정을 주도했지만 지난 5월 물러난 뒤부터 기업 경영에 몰두하면서 대중의 주목도가 다소 떨어졌다. 반면 엘리슨은 트럼프 행정부의 인공지능(AI) 인프라 건설 계획인 ‘스타게이트’ 프로젝트에 참여하는 한편, 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권 및 할리우드 영화 제작사 워너브라더스 디스커버리 인수전에 참여했다.
지난 9월에는 오라클의 분기 호실적과 클라우드 사업 확장에 따른 주가 급등으로 세계 2위 부자에 오르기도 했다. 다만 AI 거품론에 따른 주가 하락으로 현재 엘리슨의 자산 순위는 세계 4위로 내려갔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
