꼬리무는 의혹에 사과는 하지만 사퇴 선긋는 김병기

“국민 눈높이 안맞아” 30일 사과

“맡은 바 임무 다할것” 돌파 의지

차기 원대후보들 사태 예의주시

야권 “권력형 특혜” 연일 비난전

사진=연합뉴스

김병기 더불어민주당 원내대표가 최근 불거진 각종 사생활 관련 비위 의혹에 대해 “국민 눈높이에 맞지 않은 처사”라며 30일 공식 사과키로 했다. 김 원내대표는 그러나 경찰 고발·고소건 조사에는 성실히 임하되 일각에서 제기되는 사퇴 압박엔 굴하지 않고 임기를 마치겠다는 뜻을 주변에 피력한 것으로 파악됐다.



28일 국민일보 취재를 종합하면 김 원내대표는 “최근 불거진 의혹 대다수는 사실이 아니기에 이는 수사를 통해 밝혀질 것”이라며 “대한항공 호텔 숙박 초대권 이용 등 일부 부적절한 처신에 대해서는 진심을 담아 사과하겠다”는 방침을 정했다. 김 원내대표는 29일 여객기 참사 1주기를 맞아 전남 무안에서 열리는 현장 최고위원회의에 참석한 뒤 30일 국회 원내대책회의에서 입장을 밝힐 것으로 전해졌다. 한 원내 관계자는 “의혹 중 국민 눈높이에 부합하지 않았던 점에 대해서는 사과하고 사실이 아닌 의혹에 대해선 수사에 성실히 임하며 수사 결과로 소명할 것”이라면서 “원내대표로서 맡은 바 임무는 다하겠다는 게 원내대표의 의지”라고 전했다.





그럼에도 여권 일각에서는 김 원내대표가 원내 사령탑에서 물러나는 시나리오가 거론되고 있다. 진보당도 이날 김 원내대표 배우자의 지방의회 업무추진비 사용 의혹을 문제 삼으며 김 원내대표의 사퇴를 요구하는 논평을 내는 등 범여권 내부 압박도 커지는 상황이다.



내년 차기 원내대표 선거 출마를 저울질하고 있던 박정·백혜련·한병도 의원 등은 사태를 예의주시하는 분위기다. 민주당 당헌은 원내대표 궐위 시 1개월 이내 재선출하며, 임기는 전임자의 잔여 임기만으로 규정한다. 만약 원내대표 보궐선거가 치러지면 임기가 5~6개월에 그치는 만큼 셈법이 복잡하다. 차기 원내대표 출마를 고심 중인 한 의원은 국민일보에 “김 원내대표가 계속 하겠다는 의지가 강한 것으로 전해 들었다”며 “보궐선거는 (변수로) 상정을 하지도 않았고 아무도 예상하지 않은 것”이라고 선을 그었다. 그러면서 “내년 5월쯤 있을 원내대표 선거를 준비하면서 동료 의원 의견을 듣는 중이고 4월쯤 최종 (출마 여부를) 판단할 계획”이라고 말했다. 또 다른 의원실 관계자는 “6개월짜리 원내대표를 누가 하려고 나설까 싶다”고 했다.



국민의힘과 개혁신당 등 보수 야당은 김 원내대표를 향해 연일 사퇴 공세를 폈다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “이쯤 되면 ‘부적절’이라는 표현으로는 부족하다. 분명한 권력형 특혜의 패턴”이라고 주장했다. 최 수석대변인은 “이처럼 중대한 권력형 특혜 의혹이 연이어 제기되는 상황에서 직을 유지하겠다는 것은 국민 상식에 정면으로 반한다”며 “더 이상 시간을 끌 것이 아니라 즉각 원내대표직에서 사퇴하고 국민 앞에 책임부터 져야 한다”고 말했다. 김 원내대표는 본인과 배우자, 자녀 관련 의혹을 지속해 제기하는 옛 보좌진과 폭로전을 벌이고 있다.



김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr



