방미 젤렌스키 “타협점 찾을 것”… 푸틴은 공세 강화
러, 일찌감치 美종전안 거부 준비
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 돈바스 영토 및 자포리자 원전을 종전 협상에서 양보할 수 없는 ‘레드라인’으로 설정했다.
키이우포스트에 따르면 젤렌스키 대통령은 27일(현지시간) 우크라이나에서 북미로 향하는 항공기 안에서 취재진과 모바일 메신저 대화를 통해 “우리 국민에게 영토와 자포리자 원전은 레드라인”이라며 “이 선을 넘어간 어떤 상황도 인정하지 않을 것”이라고 말했다. 다만 젤렌스키는 “레드라인이 있어도 타협점을 찾게 될 것이라고 확신한다”며 협상 여지를 열어뒀다.
젤렌스키는 캐나다를 먼저 들러 마크 카니 총리를 만났고 유럽 정상들과 화상으로 회담한 뒤 28일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 플로리다주 마러라고로 향했다. 카니 총리는 우크라이나 재건을 위한 국제 자금 조달 협력과 25억 캐나다달러(약 2조6400억원)의 신규 경제 지원을 젤렌스키에게 약속했다.
미국과 우크라이나 대표단은 최근 20개 항목으로 구성된 종전안을 작성했으며 이를 러시아에 제안할 계획이다. 다만 영토와 원전 양보가 불가하다는 젤렌스키의 종전안을 러시아가 받아들일 가능성은 작다는 게 중론이다.
세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 28일 타스통신과의 인터뷰에서 “우리는 젤렌스키 정권과 유럽의 후원자들이 건설적으로 대화할 준비가 되지 않았다는 것을 알고 있다”고 말했다. 트럼프와 젤렌스키의 정상회담이 열리기도 전에 미국과 우크라이나가 마련한 종전안에 대한 거부 의사를 미리 드러낸 모양새다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 자국군의 우위를 강조하며 공세를 강화하고 있다. 그는 장소를 공개하지 않은 러시아군 사령부를 군복 차림으로 방문해 전황을 보고받은 뒤 “키이우 정권이 평화적으로 문제를 해결하길 원하지 않는다면 우리는 군사적 수단으로 특별군사작전의 모든 임무를 완수할 것”이라고 말했다.
러시아는 26일 밤부터 27일 새벽 사이 드론 500대와 미사일 40발로 키이우를 공습해 민간인 주거지와 에너지 시설을 타격했다.
