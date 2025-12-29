이주노동자 미술심리치료·K푸드 꾸러미 지원
롯데마트가 이주노동자 지원 활동을 이어가며 온기를 전달하고 있다. 롯데마트는 지난달 27일 경기도 안산시 단원구에 위치한 안산시 외국인 주민 지원 본부에서 인도네시아 이주노동자 지원 프로그램을 진행했다. 총 55명의 이주 노동자에게 전기히터와 가습기, 이불, 털모자 등 겨울철 생활 편의를 높일 수 있는 물품을 담은 기프트 박스를 전달했다.
지원 물품은 롯데마트의 탄소중립 실천 캠페인 ‘리얼스 푸르깅 넷제로 크루’를 통해 조성한 기부금으로 마련했다. 지난 10월 13일부터 한 달간 임직원을 대상으로 휴대전화 앱을 이용한 탄소중립 실천 인증과 걸음 수 적립을 진행해 총 1000만원의 기부금을 확보했다.
롯데마트는 15명의 인도네시아 이주노동자를 대상으로 단체 미술심리치료 프로그램을 운영해 그들의 정서적 치유를 도왔다. 현지 가족들에게 보낼 편지와 ‘K푸드 꾸러미’ 제작 활동도 지원했다. 롯데마트는 이번 활동이 지난 6월 인도네시아 현지에서 진행한 해양 생태계 보전 캠페인의 연장선으로, 해외 현지와 국내를 잇는 양방향 사회공헌 모델을 실현했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.
진주태 롯데마트·슈퍼 준법지원부문장은 “이번 기프트박스 전달식은 임직원들의 걸음으로 만들어낸 나눔이라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 글로벌 유통사로서 국경을 넘는 사회공헌 활동을 지속해 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
