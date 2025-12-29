고환율·고비용 여파… 새해 반도체·화장품 제외한 업종 ‘흐림’

대한상의, 제조업체 2208곳 조사



원자재·에너지 가격 상승 함께

물류·금융비용 증가 등으로 이어져



고환율·고비용 여파가 국내 제조업 전반의 경기전망을 어둡게 하고 있다. 고환율·고비용 부담이 원자재와 에너지 가격 상승, 물류비와 금융비용 증가 등으로 이어지고 있어서다.



대한상공회의소는 전국 제조업체 2208곳을 대상으로 기업경기전망지수(BSI)를 조사한 결과 내년 1분기 BSI가 77로 집계됐다고 28일 밝혔다. 이는 올 4분기 전망치인 74보다 3포인트 상승한 수치지만, 2021년 3분기 이후 18분기 연속 지수 100을 밑도는 결과다. BSI는 100 이상이면 해당 분기의 경기를 이전 분기보다 긍정적으로 보는 기업이 많다는 의미고, 100 이하면 그 반대다.



업종별로 보면 전체 조사업종 14개 중 반도체와 화장품을 제외하고 12개 업종이 기준치를 넘지 못했다. 인공지능(AI) 확산과 데이터센터 투자 확대 등에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증대, 범용 메모리 공급 부족으로 호황을 맞은 반도체 분야는 전 분기 대비 22포인트 상승한 120을 기록했다. K뷰티 인기로 북미, 일본, 중국에서 수출 호조세가 이어지는 화장품은 가장 높은 122를 기록했다. 고부가가치 선박의 수주 확대로 3년 치의 수주 잔고를 확보한 조선 분야는 기준치에 근접한 96으로 집계됐다.



고환율로 인해 원가부담이 커진 업종들은 ‘흐림’으로 전망됐다. 팜유 밀가루 원맥 원당 코코아 등 원재료 수입 비중이 높은 식음료 업종은 84, 사상 최고치를 경신한 구릿값 여파로 채산성이 악화된 전기업종은 72에 그쳤다. 대미 관세율이 50%로 유지 중인 철강 업종은 중국발 공급 과잉에 더해 고환율 부담까지 커지면서 5분기 연속 전망지수가 70선 이하에 머물렀다. 비금속광물은 건설경기 침체 속에 고환율 부담이 겹치며 가장 낮은 40을 기록했다.



달러화 대비 원화 환율이 3개월째 1400원대를 유지하면서 기업실적이 악화됐다고 응답한 기업도 38.1%에 달했다. 수출실적이 개선됐다고 답한 기업은 8.3%에 불과했다. 나머지 48.2%는 영향이 크지 않다고 답했다. 올해 기업들은 대부분 목표했던 경영성과를 달성하지 못한 것으로 조사됐다. 전체기업의 65.1%가 연초 대비 목표 매출에 미달했고, 영업이익도 68.0%가 미달했다고 응답했다



김현수 대한상의 경제정책팀장은 “통상 불확실성 완화와 주력 품목의 수출 호조로 경기회복 기대감이 살아나고 있으나, 고환율 지속과 내수 회복 지연에 기업들의 부담은 여전히 큰 상황”이라고 진단했다.



허경구 기자 nine@kmib.co.kr



