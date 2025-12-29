탄소 배출 줄인 공로로 ESG혁신대상 수상
한국농수산식품유통공사
한국농수산식품유통공사(aT)의 기후변화 대응 노력이 주목받고 있다. 29일 aT에 따르면 올해 신설한 기후변화 대응 전담조직의 주요한 역할 중 하나는 안정적인 농산물 공급이다.
해당 조직을 중심으로 기후변화에도 농산물 수급 관리에 차질을 빚지 않는 방안 모색 등의 업무가 진행되고 있다. 대표 사례로는 배추가 꼽힌다. 해당 조직은 온난화를 감안해 더운 여름에 강한 여름배추 신품종인 ‘하라듀’를 육성해 보급하는 일을 추진해왔다.
aT가 수립한 7대 혁신 방안 중 하나로 저탄소·친환경 전환을 포함한 점도 눈에 띈다. 온라인 도매시장 활성화를 통해 농식품 유통분야 디지털 전환을 이끈 점 역시 탄소 배출을 일부나마 줄인 노력으로 인정받는다. aT의 노력은 지난 19일 국회에서 열린 ‘소비자 환경·사회·지배구조(ESG) 혁신 대상’ 시상식에서 환경혁신분야 기후변화 대응 부문 대상을 수상하는 결과물로 이어졌다. 김창국 aT 부사장은 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 ESG경영을 실천할 것”이라고 말했다.
