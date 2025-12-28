미얀마, 쿠데타 4년10개월 만에 총선
“군부 집권 연장 요식행위” 평가
미얀마에서 군부 쿠데타로 아웅산 수치 국가고문의 민주 정부가 축출된 지 4년10개월 만에 첫 총선이 실시됐다. 군부는 이번 선거를 통해 민간으로 정권을 이양하겠다고 밝혔지만 군부가 선거 과정을 완전히 장악한 만큼 요식 행위에 불과하다는 분석이 지배적이다.
28일(현지시간) AP통신에 따르면 미얀마 전국 330개 타운십(행정구역) 중 102곳에서 총선 1차 투표가 시작됐다. 다음 달 11일 100곳, 25일 63곳에서 각각 2·3차 투표를 이어갈 예정이다. 내전으로 인해 반군이 장악한 65개 지역은 투표 대상에서 제외됐다.
군부 수장인 민 아웅 흘라잉 최고사령관은 이날 수도 네피도에서 투표를 마친 뒤 “국제사회에서 지지하지 않는다는 비판이 있겠지만 이번 선거를 통해 정치적 안정이 이뤄질 것으로 믿는다”고 말했다. 그는 취재진이 대통령직에 대한 의사를 묻자 “나는 어떤 정당의 지도자가 아니다”며 “의회가 소집되면 대통령을 선출하는 절차가 있다”고 답했다.
선거 구조상 군부의 집권 연장은 이미 예견된 상태다. 상원 224석 중 168석, 하원 440석 중 330석이 이번에 선출되며 상하원 각각 25%인 나머지 166석은 군 최고사령관이 임명한 현역 군인에게 배정된다. 총선 이후 60일 이내에 의회 간접 선거를 통해 대통령을 선출한다.
수치 고문이 이끌던 민주주의민족동맹(NLD)을 비롯한 40여개 정당은 군정 치하에서 해산돼 이번 총선에 후보를 내지 못했다. 이에 따라 군부가 지원하는 통합단결발전당(USDP)이 선거에서 압승하고 민 아웅 흘라잉 사령관이 대통령직에 오를 가능성이 크다는 관측이 나온다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사