충남도, 드론으로 가로림만 갯벌지도 완성
2023년부터 진행 디지털 지도 구축
갯벌 생태계 보전 기초자료 활용
제1호 국가해양생태공원으로 지정된 가로림만을 드론으로 촬영해 만든 ‘가로림만 갯벌지도’가 완성됐다.
충남도는 올해 서산 가로림만 일대 16㎢에 대한 디지털 갯벌지도 구축을 마무리하면서 총 48㎢의 가로림만 갯벌지도를 완성했다고 28일 밝혔다.
도는 한국국토정보공사와 함께 2023년부터 가로림만에 대한 고정밀 정사영상 제작, 17종의 디지털 갯벌정보 구축, 격자형 해양안전지도 제작 등 드론을 활용한 디지털 갯벌지도 구축 사업을 진행했다.
2023년 4㎢, 지난해 28㎢에 이어 올해 16㎢를 촬영해 간석지, 갯골, 간출도로, 양식장, 갯벌 시설물을 비롯해 연안 토지 정보 등을 담은 지도를 완성했다. 해양·어업·토지 관리 등 다양한 행정업무와 갯벌 생태계 보전의 기초자료로 활용될 예정이다.
특히 이번 사업으로 제작한 격자형 해양안전지도는 갯골 등 갯벌의 세부 지형과 시설 정보를 일정 간격으로 구획해 고유번호를 부여함으로써 갯벌 고립이나 실종 사고 발생 시 신속한 위치 파악과 구조 활동에 활용될 전망이다.
도는 구축한 갯벌정보를 충남도 공간정보시스템에 탑재해 관계기관이 다양한 업무에 활용할 수 있도록 제공할 방침이다. 해양수산부와 해양경찰청, 도 소방본부와 협업해 해양 안전사고 예방에도 활용할 계획이다. 가로림만의 체계적 보존·관리는 물론 세계자연유산 등재 추진 등 도정 주요 업무에 중요한 기초자료로도 활용될 전망이다.
임택빈 충남도 토지관리과장은 “디지털 갯벌지도는 해양 생태계 보전을 위한 기초자료일 뿐 아니라 갯벌 안전사고 예방과 대응을 지원하는 새로운 안전 기반”이라며 “앞으로 가로림만 잔여 지역 구축을 완료하고 도내 갯벌 전역으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
가로림만은 2016년 해양보호구역으로 지정된 데 이어 최근 국내 첫 국가해양생태공원으로 지정됐다. 전국에서 유일하게 해양보호생물인 점박이물범을 육지에서 관찰할 수 있는 곳으로, 갯벌의 경제적 가치와 지속 가능성을 갖춘 해양생태공간으로 평가받는다.
