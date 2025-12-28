시사 전체기사

인천시, 극미세먼지 측정기술 표준화 기반 마련

입력:2025-12-28 18:59
시 보건환경연구원 전국 최초 연구
국가기준 마련·정책방향 제시 활용


인천시 보건환경연구원은 극미세먼지(입자 굵기 1㎛ 이하)에 선제적으로 대응하기 위해 전국 최초로 측정기술 표준화 연구를 진행했다고 28일 밝혔다. 이번 연구는 공정시험 기준이 없는 극미세먼지 분야 최초로 분석체계 표준화를 시도한 선도적 성과로 꼽힌다.

시 보건환경연구원은 두 가지 방법으로 시료를 채취한 뒤 주사전자현미경 분석을 통해 입자 균일성을 검증하는 이중 체계를 적용, 측정방법 정립과 정확성 검증의 전 과정을 수행했다. 이를 통해 정확도 높은 분석결과를 확보할 수 있었으며, 앞으로 측정기술 표준화를 위한 국가 기준 마련과 정책 방향 제시에도 활용할 방침이다.

또 관련 기술을 실제 환경 연구에 적용할 수 있도록 영종(배경지역), 송도(주거지역), 고잔(공업지역)에 극미세먼지 측정망 3곳을 신규 구축해 총 6곳으로 확대할 계획이다. 이를 토대로 주요 지역별 극미세먼지 오염특성을 보다 정밀하게 파악하고 시·공간 분포와 지역별 차이를 분석할 수 있는 기반 역시 마련한다.

기존 측정망 분석 결과에서는 초미세먼지(2.5㎛ 이하) 내 극미세먼지 비중이 75~90%를 차지하는 것으로 확인되는 등 제어 필요성이 상당히 높은 것으로 나타났다.

시 보건환경연구원은 앞으로도 꾸준한 모니터링을 통해 미세먼지의 핵심 원인을 파악하고 대기환경관리 및 미세먼지 관리 종합계획 목표를 조기 달성할 수 있도록 노력할 예정이다.

곽완순 인천시 보건환경연구원장은 “앞으로도 극미세먼지 저감 및 개선을 위한 다양하고 우수한 연구를 통해 대기저감정책 자료 제공에 중요한 역할을 하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

