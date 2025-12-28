대구시, 가족돌봄 아동·청년 118명 발굴·지원
공공·민간 협력형 돌봄모델
복지사각지대 개선·고도화
대구시는 대구시교육청, 초록우산어린이재단 대구본부, 대구사회복지관협회와 함께 가족돌봄 부담으로 학업과 일상생활에 어려움을 겪는 아동과 청년 118명을 발굴해 지원했다고 28일 밝혔다.
가족돌봄 아동·청년은 어린 나이임에도 고령, 장애, 질병 등으로 어려움을 겪는 가족을 돌봐야 하는 이들을 지칭한다. 대구시와 관계 기관들은 초등학생 10명, 중학생 41명, 고등학생 45명, 대학생 16명, 기타 6명을 발굴해 총 2억2160만원(181건)을 지원했다.
이들은 돌봄 부담과 정서적 고립, 학습 결손 등 복합적인 어려움에 놓여 있지만 그동안 제도권 내에서 잘 드러나지 않아 복지 사각지대에 놓여 있었다. 대구시는 이 문제를 해결하기 위해 지난 3월부터 공공과 민간이 함께 참여하는 맞춤형 지원체계 구축을 추진했다.
학교가 학기 초에 집중 발굴 기간을 운영해 가족 돌봄을 수행하는 학생들을 선제적으로 찾아냈다. 9개 구·군 종합사회복지관은 발굴된 가구를 대상으로 욕구 조사를 실시한 뒤 학습지원, 정서·심리지원, 생활 안정, 돌봄 연계 등 다양한 통합 서비스를 제공했다.
초록우산어린이재단은 민간차원에서 가족돌봄 아동과 청년을 발굴하고 기업·기관 후원으로 마련된 기금으로 1인당 100만~200만원의 자기돌봄비를 지원했다.
대구시는 앞으로 가족돌봄 아동·청년에 대한 사회적 인식을 전환하고 관련 조례, 중장기 계획 등을 연계해 발굴 체계 고도화 등에 나설 방침이다.
김태운 대구시 보건복지국장은 “이번 발굴과 지원은 행정의 제도적 기반과 민간의 전문성, 현장성이 결합된 협력형 돌봄 모델의 가능성을 확인한 사례”라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
