시사 전체기사

‘2025 광주 방문의 해’ 관광활성화 효과

입력:2025-12-28 18:59
공유하기
글자 크기 조정

방문객 6501만명 6.8% 증가
숙박·평균 체류시간도 늘어

지난 9월 수만명이 몰린 ‘제3회 광산 뮤직 온(ON) 페스티벌’ 모습. 광주광역시 제공

‘광주 방문의 해’인 올해 광주를 다녀간 방문객이 6501만명으로 집계됐다.

한국관광공사 관광데이터랩 자료에 따르면 2025년 11월 말 기준 광주 방문객 수는 6501만명으로, 전년 대비 6.8%(411만명) 증가했다.

광주시는 지난 3월 ‘광주방문의 해’ 선포 이후 국제행사 연계, 광주만의 특화관광상품 개발, 통합 홍보·마케팅 등을 추진하며 관광 활성화 전략을 추진해왔다.

올 상반기에는 5·18민주화운동 제45주년을 계기로 광주에 대한 전국적 관심이 크게 확대됐다. 전일빌딩245 방문객은 전년대비 51%(5만6000명), 국립5·18민주묘지는 15.5%(3만9000명) 급증했다. 5월 전체 광주 방문객 수도 19%(108만명) 늘어났다.

6~8월 방문객 수도 연속 두 자릿수 증가세를 유지하며 안정적인 상승 흐름을 이어갔다. 특히 6월에는 전국 시도 중 방문객 증가율 1위를 기록했다.

하반기에는 충장축제를 포함한 지(G)-페스타 가을 시즌과 호남관광문화주간 등 주요 프로그램이 집중 운영됐다. 10월 방문객이 29.8%(158만명) 증가해 연중 최고 상승률을 기록했다.

특히 이번 방문의 해 운영으로 체류형 관광 확대라는 질적 변화를 이끌어냈다는 평가다. 2025년 숙박 방문자는 전년 대비 5.9%(251만명) 증가했다. 평균 체류시간도 3032분(50시간32분)으로 전국 평균보다 525분(8시간45분) 길고, 전년 대비 8.6% 증가한 것으로 조사됐다.

이승규 광주시 신활력추진본부장은 28일 “확인된 성과가 일회성에 그치지 않도록 TF 협업 체계를 지속 운영해 광주관광 도약의 실질적인 발판이 되도록 하겠다”고 말했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
청문회엔 또 ‘불참’ 통보… 與 “김범석, 유승준처럼 입국금지 검토”
조회수 630억·수익 1700억…‘AI 쓰레기’ 유튜브 잠식
“사상 최고치”…서울 아파트 평균 15억·중위 11억 돌파
장동혁 “정부여당, 환율 잡겠다고 서학개미 잡고 국민연금 털어”
전자발찌 훼손·무단외출에도 솜방망이 처벌...법 개정 추진
‘학폭’ 수시 지원자 18명 전원 불합격 시킨 ‘이 대학’
“민망한 메일명 바꾸세요” 구글, 지메일 주소변경 기능 도입
‘셀프 면죄부’ 주가 안정 노렸나…쿠팡 뉴욕 증시서 급등
국민일보 신문구독